Netflix se prepara para lanzar la versión ‘bajo costo’ de su servicio

Cada vez la televisión tradicional pierde más fuerza, los canales presentes en los servicios de cable se han venido mudando a versiones streaming, en ellas presentan su tradicional programación y además ofrecen servicios exclusivos y originales para sus suscriptores. También existen plataformas como Netflix, que nació en este mundo del streaming y se ha convertido en el líder del mercado, incluso creando contenidos especiales, series y películas producidas y realizadas con su sello.

Lea también: Justo en la nostalgia: Netflix estrenará una nueva versión de los ‘Teletubbies’

La plataforma que lidera el mercado

Netflix se ha convertido en la primera opción para las personas que adquieren un servicio de streaming para ver series y películas, pero sienten pasos de gigante al ver que marcas tan reconocidas como Disney se ha lanzado a la conquista del streaming, con producciones originales, a precios bastante competitivos, considerando que ofrecen series, películas, documentales y además deportes, gracias a la reciente adquisición de ESPN.

También le puede interesar: Netflix: debido a este documental están demandando a la plataforma por difamación

Algo que viene rondando hace un tiempo en la cabeza de los directivos y de los suscriptores es el precio del servicio, algunos se quejan de aumentos y restricciones en el servicio. Por esta razón con el fin de mantener a todos contentos, evitar que se vayan sus fieles suscriptores y captar nuevos clientes han ideado una estrategia bastante interesante.

La estrategia para bajar los precios

En el nuevo modelo que propone Netflix está ofrecer sus películas y series para ser vistas de manera excluivamente on line, es decir no se podrán guardar para verlas cuando no se esté conectado a una red de internet. Pero quizás lo que más ha llamado la atención es incluir publicidad mientras se reproduce una película o serie, la idea es que por cada hora de reproducción hayan 4 minutos de publicidad, que segmentarán en comerciales de 15 a 30 segundos.

No se vaya sin leer: Un plan de Google quiere que Netflix y Disney Plus se vean en YouTube

Esta modalidad del servicio se lanzará el 1 de noviembre de este año en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia, luego se expandiría a todos los países en donde está la plataforma disponible. El costo se estima que estará entre los 7 y 9 dólares mensuales, actualmente se cobra entre 10 y 20 dólares por mes.