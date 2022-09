¿Por qué la NASA no se preocupa por la segunda suspensión de la misión Artemis 1?

Durante las últimas semanas, la NASA ha mantenido en vilo a muchos aficionados del espacio y a toda la comunidad científica por el lanzamiento de la primera misión del programa Artemis, el cual pretende regresar al hombre a la Luna. Y si bien este vuelo ha tenido que suspenderse en dos ocasiones, tal parece que la agencia espacial no está del todo preocupada al respecto.

El primer intento de despegue estuvo programado para llevarse a cabo el domingo, 29 de agosto, pero un problema con el motor dejó en pausa la misión. La segunda fecha agendada para el sábado, 3 de septiembre, también se vería interrumpida, pero esta vez por un problema hidráulico.

Considerando que la NASA ha gastado más de 40 mil millones de dólares en este proyecto que se viene desarrollando desde hace poco más de cinco años, muchos científicos y expertos en esta área están preocupados debido a los problemas que ha presentado el cohete SLS en este par de intentos de despegue, ya que la inversión ha sido muy alta como para darse el lujo de fracasar.

Sin embargo, tal parece que la agencia espacial estadounidense no ha manifestado ningún pesar de relevancia al respecto, ya que según las declaraciones de Lori Garver, exadministradora adjunta de la NASA durante la presidencia de Obama, la prioridad para ellos es el costoso cohete, razón por la que no van forzar su lanzamiento solo por llevar a cabo un cronograma.

“No va a lanzarse prematuramente. No me preocupo por eso”, dijo Garver en un artículo reseñado en el diario New York Times. También agregó que no solo están tomando precauciones con la gran nave por todo el dinero que se le invirtió, sino también porque puede cumplir un propósito más allá de los vuelos espaciales que puede beneficiar comercialmente a la NASA.

Pese a sus declaraciones, Garver terminó manifestando descontento por la elección de ciertos componentes de la nave. “La elección de usar motores de transbordadores bloqueó el hidrógeno, y sabemos que el hidrógeno tiene fugas”, dijo. “Todas esas son decisiones de diseño que, si continúan mordiéndonos, serán motivo de preocupación”.