Por esta razón César Ferrari no podrá asumir el cargo de Planeación Nacional

El nombramiento de Gustavo Petro, presidente de la República, a César Ferrari, ingeniero y doctor en economía, como director del Departamento Nacional de Planeación no podrá realizarse. La Ley 43 de 1993 no permite que una persona que no haya nacido en Colombia podría asumir un cargo como ministro o administrativo.

La Casa de Nariño informó que Ferrari no podrá tomar posesión porque el artículo 29 de Ley 43 de 1993 especifica que los cargos como el de presidente, vicepresidente, senadores, magistrados, fiscal general, contralor, procurador, ministros y directores de departamentos administrativos, no podrán ser ocupados por ciudadanos colombianos por adopción.

