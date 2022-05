A 42 años de su estreno, conoce algunas curiosidades del Pac-Man

Pac-Man es un clásico que ha entretenido con sus laberintos y fantasmitas Foto: © 2014 Im IPOD 5. Licensed under CC-BY.

Un 22 de mayo de 1980 sea posiblemente un antes y después en el extenso mundo de los videos juegos, gracias a la creación del tan conocido Pac-Man, un verdadero ícono digital amado por millones de fanáticos y que increíblemente después de tanto tiempo, sigue más vigente que nunca.

Una simple pelota amarilla que abre la boca con el único desafío de comer puntos, escapando de fantasmas tan coloridos como atontados, es la base principal de este juego, considerados por muchos como el gran pionero de la era de los videos juegos.

Con el pasar de las décadas, Pac-Man se ha ganado la distinción de estar en lo mas top cuando se refiere a la historia del ámbito gamer, compartiendo privilegio con otros míticos juegos como también lo han sido Zelda, Mario Bros, Nathan Drake y Sonic, este último un tanto más de moda por el reciente estreno de su segunda película.

Pac Man Foto: Dumpaday

Alguna de sus curiosidades

Echémosle un vistazo a algunas de las curiosidades del juego que ha emocionado por 42 años a millones de fanáticos y jugadores de videojuegos.

Su nombre

Muy pocos saben que el nombre del personaje se realaciona a “paku”, una onomatopeya japonesa que apunta al sonido que se genera cuando se abre y cierra la boca.

Creación del juego

La historia cuenta que todo el juego se creó en apenas un año y medio por Toru Iwatani, que por entonces era un joven de 22 años.

Récords

Se estima que las ventas del Pac-Man original en los ochentas superaron las 350.000 unidades y un año y medio de lanzamiento del juego en Estados Unidos, los jugadores habían gastado más de 1.000 millones de dólares en el juego.

En el 2005, Pac-Man fue consagrada en el Libro Guiness de los Récords Mundiales como la máquina recreativa con monedas más exitosa y en el 2010 fue galardonado como el personaje más reconocible en la historia de los videojuegos.

Pac-Man=Dirigido al público femenino

En una entrevista con el periodista Tristan Donovan, autor del libro Replay: The History of Video Games, publicado en el año 2010, el padre del juego confirmó que el destino principal estaba pensado para el género femenino. “Intentaba dar con algo para atraer a las mujeres y a las parejas. Cuando imaginé lo que las mujeres disfrutan, me vino a la mente su imagen comiendo pasteles y postres, así que usé ‘comer’ como palabra clave”.