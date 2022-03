Elon Musk vive “por debajo de la línea de pobreza”, según su expareja

Elon Musk vive “por debajo de la línea de pobreza”, de acuerdo con su expareja, la cantante Grimes. ¿Por qué dice esto sobre el hombre más rico del mundo?

Grimes (nacida como Claire Elise Boucher) habló en una entrevista con Vanity Fair sobre varias intimidades del jefe de SpaceX y Tesla. De acuerdo con la madre de los dos hijos más pequeños de Musk, sus costumbres son muy sencillas.

A veces, el sudafricano vivía “por debajo de la línea de pobreza”. Recuerda Grimes que una vez hallaron un hueco en el colchón que compartían en Los Ángeles, y en lugar de comprar uno nuevo, el multimillonario sugirió que trajeran el de otra de sus casas.

Grimes,Elon Musk Grimes y Elon Musk (Charles Sykes/Invision)

“No vive como un multimillonario (…) hasta el punto en el que yo estaba como… ¿por qué tenemos que vivir en una casa muy insegura, de 40 mil dólares? ¿No nos graban los vecinos, no hay seguridad y estoy comiendo mantequilla de maní por ocho días seguidos?”.

De acuerdo con Business Insider, se cree que Musk vive en una pequeña casa prefabricada de 50 mil dólares, que alquila a SpaceX. En mayo de 2020, el multimillonario había dicho que vendería todas sus posesiones y que “no tendría ninguna casa”.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ¿cuánto dinero tiene en la actualidad?

Pero la realidad es que Musk puede tener las casas que quiera. Este año destronó a Jeff Bezos como el hombre más rico del mundo, alcanzando una fortuna de 274 mil millones de dólares en la actualidad.

Las cifras son actualizadas en tiempo real por el portal en línea de la revista Forbes.

Según este, Bezos suma 191 mil millones de dólares, seguido de Bernard Arnault (166 mil millones), Bill Gates (134 mil millones) y Warren Buffett (125 mil millones).

Lista Forbes de los hombres más ricos del mundo, con Elon Musk a la cabeza

Grimes indicó que, en algún momento, salir con la persona más rica del mundo la hizo sentir “atrapada entre dos mundos”.

“Quiero decir: cuando la gente me acusa de ser una traidora de clase, no es un descripción inexacta”, señaló la cantante a Vanity Fair. “Yo era profundamente de la extrema izquierda y me convertí en una demócrata capitalista, esencialmente. Mucha gente está comprensiblemente molesta”.

La cantante y Musk se separaron recientemente, aunque siguen siendo buenos amigos. El sudafricano está saliendo con la actriz australiana Natasha Bassett.