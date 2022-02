WhatsApp Plus: cómo actualizar a la última versión

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en el planeta, y aunque cuenta con una aplicación oficial, no es de extrañar que debido a su enorme éxito se hayan creado versiones modificada de la misma.

WhasApp Plus es una versión no oficial de la aplicación, que añade nuevas funcionalidades que no se encuentran en la app oficial. Hace poco, se acaba de lanzar una actualización, en concreto, la versión 19.00.00.

Entre las novedades que trae esta actualización se encuentra la funcionalidad de no aparecer conectado en ningún momento aunque se esté usando la aplicación, además, también añade un filtro para los estados y se corrigieron algunos errores de anteriores versiones.

A continuación te explicaremos cómo instalar o actualizar a WhatsApp Plus: Primero debes buscar el APK por internet, ya que no se encuentra en la tienda oficial de aplicaciones de Google, Play Store. Por lo que te recomendamos buscar en un sitio de confianza.

Cómo podrás haber figurado, WhatsApp Plus únicamente está disponible para equipos con Android, no se encuentra disponible para iPhone o iPad.

Después de haber descargado el APK, procedes a desinstalar la versión anterior de WhatsApp Plus o la aplicación oficial, así podrás instalar el APK con la versión 19.00.00 sin problemas. Recuerda que hay que tener activa la instalación de fuentes desconocidas en el apartado Seguridad en la Configuración del equipo.

La aplicación oficial de WhatsApp también se actualizó y trae una nueva función

Esta era una de las novedades que estaba disponible solo en la versión beta de WhatsApp, pero ya algunos dispositivos iPhone comenzaron a recibirla. Se trata de la función de reproducir las notas de voz en segundo plano.

Lo que quiere decir que cuando estés escuchando una nota de voz, al salir de la app o al revisar otros chats, la nota no se detendrá, sino que seguirá reproduciéndose en segundo plano. Esto viene especialmente bien cuando se reciben notas de voz largas, y mientras se escuchan, se podrán realizar otras acciones con el móvil.

Las notas de voz podrán visualizarse en una nueva barra de reproducción, que tendrá el nombre de “Global Voice Note Player”. Esta función llegará progresivamente a los dispositivos con iOS en el transcurso de las próximas semanas, para luego llegar a los dispositivos Android.

¿Qué sucedería con tu cuenta de WhatsApp si llegas a fallecer?

Aunque WhasApp y Facebook pertenezcan a la misma compañía, tu cuenta WhatsApp no se volvería un perfil conmemorativo, como suele suceder con las cuentas de Facebook de las personas que fallecen.

¿Quiere decir que tu cuenta de WhatsApp estaría activa siempre? No, tu cuenta de WhatsApp no quedaría activa eternamente. De hecho, toda cuenta de WhatsApp que no haya estado activa en un periodo de 120 días, es decir, unos 4 meses, procedería a desactivarse.

Pero, ¿eso qué quiere decir? Pues bien, cuando una cuenta de WhatsApp se desactiva al pasar 4 meses sin usarse, desaparecerá la foto de perfil, el nombre y el resto de datos que estén asociados a ella.

Las personas podrán seguir enviándote mensajes, pero solo les aparecería un signo de que el mensaje fue entregado. No obstante, esta desactivación no es elimina del todo la cuenta, por lo que las copias de seguridad seguirán estando en la nube, y los contactos con quienes hayas conservado seguirán visualizando el chat.

Esta cuenta se puede volver a activar fácilmente, solo abriendo WhatsApp, y para evitar que la compañía desactive tu cuenta si eres de los que usan mucho esta aplicación, solo debes acceder a ella al menos una vez antes de haber transcurrido 4 meses.

