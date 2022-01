WhatsApp: Tres maneras en las que puedes grabar una llamada

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas por los usuarios de teléfonos inteligentes. Lo que comenzó como una simple mensajería instantanea, ha evolucionado a una elaborada app con la que se puede hacer llamadas convencionales y videollamadas, incluso puedes grabar algunas de estas y aquí te diremos como.

Cómo grabar las llamadas en WhatsApp

A pesar de que algunos modelos de teléfono permiten hacer esto de manera orgánica (es una función que ya viene instalada en su sistema operativo) hay otros que no la tienen, por lo que te invitamos a seguir alguno de estos tres métodos para grabar tu llamada en WhatsApp.

Proceso Uno:

Los teléfonos OnePlus tienen una aplicación incorporada con una función de grabación de llamadas. Podemos encontrar esto en la sección Configuración de la aplicación. La mejor parte es que la persona al otro lado de la llamada no recibe una notificación.

Los usuarios de Samsung también pueden grabar llamadas utilizando la aplicación integrada proporcionada por la empresa. Necesitamos abrir nuestro teléfono inteligente Samsung Galaxy, tocar el botón de tres puntos para abrir la sección Configuración y luego tocar “Grabar llamadas” y luego activar “Grabar llamadas automáticamente”.

Proceso Dos:

¿Qué hacemos si no tenemos un teléfono Samsung o One Plus? Entonces podemos probar con seguridad el siguiente método:

Podemos instalar la aplicación Teléfono de Google desde Play Store. Ábralo y toque el ícono de tres puntos> Configuración> Grabación de llamadas. En “Grabar siempre”, toque Números seleccionados > active Grabar siempre los números seleccionados > toque Agregar, que se encuentra en la esquina superior derecha.

A continuación, podemos elegir un contacto y tocar “Registrar siempre”. Luego podemos hacer cambios de acuerdo a nuestras preferencias. Sin embargo, Google nos advierte y dice que el usuario debe estar en un país o región donde se admita la grabación de llamadas.

También, y para dejar las cosas claras entre ambas personas, Google dice que a los participantes de la llamada se les notifica que la llamada se está grabando.

Proceso Tres:

Por último, uno puede descargar fácilmente una aplicación de Google Playstore y usarla para registrar todas las llamadas entrantes tanto en el teléfono como en WhatsApp.

Primero, necesitamos descargar la aplicación Cube Call Recorder y luego: > Después de abrir la aplicación, ve a WhatsApp y luego llama a la persona con la que deseas hablar > Si durante este tiempo ves el widget de llamada de cubo, significa que tu llamada se está grabando. > Si el error se muestra en tú teléfono, vuelve a abrir la grabadora de llamadas de cubo. > Esta vez tienes que ir a la configuración de la aplicación y hacer clic en Forzar Voip en una llamada de voz. > Después de todo este proceso, vuelves a poner una llamada de WhatsApp. > Si la grabadora de llamadas de Cube Call no se muestra incluso esta vez, significa que no funcionará en tu teléfono.

De estas tres sencillas maneras puedes grabar una llamada por WhatsApp y así poder escucharla de nuevo para capturar momentos importantes. Recuerda siempre notificar a la otra persona o personas que están siendo grabados.

Te recomendamos en video