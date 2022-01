Wordle, el juego que está revolucionando las redes sociales: estrategias para ganar sin problemas

Desde el nacimiento del internet, una gran cantidad de juegos se han vuelto virales, pero la verdadera explosión llegó cuando aparecieron los primeros teléfonos inteligentes, dando a las personas la oportunidad de jugar donde sea. Una de las nuevas sensaciones de los juegos móviles es Wordle, te contamos todo al respecto.

Que siiii, que ya vimos tu Wordle pic.twitter.com/fpTdtSolfw — Vodafone España (@vodafone_es) January 19, 2022

Al darle a las personas la posibilidad de poner tener juegos en su bolsillo, además de estar en mismo dispositivo que usan todos los días para casi todo, es mucho más fácil que un videojuego pueda llamar a millones de personas y causar sensación en las redes sociales y Wordle es el mejor ejemplo de esto.

Todo lo que tienes que saber sobre Wordle, el juego que está arrasando en las redes sociales

Muchos recuerdan el momento en el que Candy Crush se volvió una sensación de la noche a la mañana, la clave para los videojuegos en plataformas móviles es poder captar rápidamente la atención del usuario y tener mecánicas causales, para que todos puedan disfrutar en sus momentos libres, aunque otros pueden llegar a tomárselo muy en serio.

Fun fact, Wordle genera sus palabras de manera interna basado en la fecha del dispositivo



Para 2027, la página explota xd



Otro not so fun fun fact, si adelantan la fecha de su dispositivo demasiado - la app de discord empezará a tener fallos, y se cerrarán todas tus redes pic.twitter.com/ZQVUrFGUqE — Watanoge (@watanoge) January 24, 2022

Durante las últimas semanas las redes sociales a nivel mundial se han llenado de pequeños mosaicos verdes y amarillos, los cuales han llamado la atención de muchas personas. Pues, se trata de Wordle, un juego donde el usuario debe de adivinar una palabra de 5 letras, lo cual a muchos le ha parecido una premisa genial a pesar de lo sencillo.

Al comenzar, solo se debe de escribir una palabra de 5 letras, a partir de ahí uno debe de continuar hasta adivinar la palabra secreta, para esto, la letra se marcará de color gris en caso de ser un error. Las letras correctas se pintan de amarillo, y si la letra también se encuentra en el lugar correcto, el recuadro se vuelve verde.

Recién descubro que los diferentes wordle tienen un modo para daltónicos. Los turnos que malgasté por no usarlo. ¡Malditos sean mis conos mutantes! pic.twitter.com/kllhyBfZMl — 🌈 Il Barone Rampante 🌈 (@KoenigJL) January 25, 2022

Finalmente, los jugadores tienen 6 intentos para adivinar, mientras menos intentos se usen, mejor. El éxito del juego llegó en muy poco tiempo, su creador, Josh Wardle, lo creo originalmente para su pareja, que ama los juegos de palabras y luego de probarlo con su grupo familiar lo hizo público, en menos de una semana ha pasado de 90 a 300.000 jugadores.

“Esto es algo que te motiva a invertir tres minutos al día, No quiere tomar más de tu tiempo que eso” Dijo Josh en una entrevista para el New York times y también comentó “No entiendo por qué una cosa no puede ser simplemente por diversión. No necesito cobrarle a la gente por esto e, idealmente, me gustaría que permaneciera así” para BBC Radio 4.

He hecho el wordle a la primera supongo que hemos agotado la suerte del día y ahora solo queda suspender pic.twitter.com/Se0s4OAABG — Andrea (@andreaalgarr) January 24, 2022

Día a día miles de personas publican sus puntuaciones en Twitter, mostrando cuantos intentos les tomó adivinar la palabra. Wordle añade un nuevo set cada 24 horas y ya algunos tienen sus estrategias para aganar como, empezar con una palabra de muchas vocales ya que, con solo 5 caracteres, se puede hacer un buen descarte inicial.

Te contamos algunas estrategias para ganar más fácilmente en Wordle

Otro de los consejos que está tomando más fuerza es el de simplemente tomarse su tiempo, el juego de tienen un limite de tiempo para terminarse, por lo que, la paciencia aes clave. Por otro lado, hay que saber cuáles son las consonantes más comunes en el idioma en el que se juegue, en el español son S, R, N, D, L y C.

En mi casa ya se jugaba al Wordle antes de que fuera mainstream pic.twitter.com/EwcjS4bDCZ — 🟢 MEMES ZAMORA 🔴 (@memes_zamora) January 20, 2022

Algo que también se habla en las redes es, no quedarse con las letras amarillas, y probar otras luego de ya saberlas para ir descartando, porque siempre se pueden volver a poner.

