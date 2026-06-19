¿Por qué el microbioma intestinal es tan importante para la salud de perros y gatos?

Dos perros y un gato comiendo de sus comederos. (Descargada de Freepik.es - 27 de marzo 2026)

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Durante años, la salud digestiva de las mascotas se relacionó únicamente con la capacidad de procesar alimentos. Sin embargo, los avances científicos han demostrado que existe un protagonista mucho más complejo y determinante para el bienestar animal: el microbioma intestinal.

Este ecosistema está compuesto por billones de microorganismos, entre ellos bacterias, hongos y virus, que conviven en el intestino e interactúan con la mucosa intestinal, el sistema inmunológico y otros órganos del cuerpo. Su función va mucho más allá de la digestión, pues influye en aspectos tan diversos como las defensas, el metabolismo, el comportamiento e incluso la salud cerebral de perros y gatos.

¿Qué es el microbioma intestinal y cuál es su función?

El microbioma intestinal es una comunidad de microorganismos que habita de forma natural en el aparato digestivo de las mascotas. Para que este sistema funcione correctamente, debe mantenerse equilibrado, permitiendo una interacción adecuada entre los microorganismos beneficiosos, la mucosa intestinal y las defensas del organismo.

Cuando existe armonía en este ecosistema, se facilita la digestión de los alimentos, mejora la absorción de nutrientes y se fortalece la respuesta inmunológica. Además, el intestino mantiene una comunicación constante con el cerebro a través del llamado eje intestino-cerebro, una conexión que puede influir en el comportamiento, el estado de ánimo y el bienestar general de los animales.

La disbiosis: cuando el microbioma pierde el equilibrio

Los especialistas advierten que cualquier alteración en este ecosistema puede desencadenar un fenómeno conocido como disbiosis, es decir, un desequilibrio en la composición de los microorganismos intestinales.

Cuando esto ocurre, las consecuencias no se limitan al sistema digestivo. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Diarrea recurrente.

Heces blandas o con mal olor.

Exceso de gases.

Vómitos.

Cambios en el apetito.

Sin embargo, los efectos también pueden manifestarse en otras partes del cuerpo. Es común observar problemas dermatológicos como picazón, alergias, caída del pelo o enrojecimiento de la piel. Asimismo, pueden presentarse alteraciones conductuales, incluyendo ansiedad, irritabilidad, estrés o falta de energía.

La disbiosis también puede afectar la capacidad de respuesta del sistema inmunológico, haciendo que las mascotas se enfermen con mayor frecuencia o tarden más tiempo en recuperarse.

Un ecosistema más grande que las propias células del organismo

En los últimos años, el microbioma intestinal se ha consolidado como uno de los campos más prometedores dentro de la medicina veterinaria. Se estima que este sistema está compuesto por entre diez billones y cien billones de microorganismos, una cifra que incluso supera la cantidad de células del propio organismo.

Este hallazgo ha llevado a los expertos a considerar al microbioma como un órgano funcional capaz de influir en múltiples procesos biológicos esenciales.

Más allá de su papel digestivo, hoy se sabe que participa activamente en la regulación del metabolismo, la protección frente a agentes patógenos y el fortalecimiento de las defensas naturales.

La conexión entre intestino y cerebro en las mascotas

Uno de los descubrimientos más relevantes de los últimos años es la estrecha relación entre el intestino y el cerebro.

Gracias al denominado eje intestino-cerebro, los microorganismos intestinales pueden influir en funciones neurológicas, emocionales y cognitivas. Esto ha permitido comprender mejor por qué algunos desequilibrios intestinales pueden estar asociados con cambios de comportamiento, estrés o alteraciones en la capacidad de adaptación de las mascotas.

Los expertos también investigan cómo el envejecimiento y ciertas enfermedades neurológicas podrían estar relacionadas con alteraciones en este sistema.

El papel del microbioma en enfermedades crónicas

Según el médico veterinario David Quintana, vocero de Heel Colombia, el microbioma adquiere una importancia aún mayor en mascotas de edad avanzada o con enfermedades complejas.

“En etapas avanzadas de la vida o en mascotas con problemas neurológicos, como convulsiones, el microbioma participa en la comunicación entre el intestino y el cerebro, influyendo en la respuesta inmune, el comportamiento y el equilibrio del organismo. Mantener este sistema en armonía puede ayudar a mejorar la calidad de vida y favorecer una mejor adaptación frente a condiciones crónicas”, explicó.

El especialista también destacó el papel del microbioma en gatos con enfermedad renal crónica.

“En estos pacientes, el microbioma ayuda a regular sustancias que, cuando se acumulan, pueden afectar aún más los riñones. Un desequilibrio intestinal puede favorecer la inflamación y el deterioro progresivo, mientras que mantenerlo equilibrado contribuye a apoyar la función renal y mejorar la calidad de vida a largo plazo”, señaló.

Estudios en Colombia respaldan el uso de prebióticos

Las investigaciones realizadas en Colombia han demostrado que la modulación del microbioma mediante prebióticos puede generar efectos positivos en la salud de los perros.

Estos hallazgos fortalecen el interés por desarrollar estrategias preventivas y terapéuticas enfocadas en mantener un ecosistema intestinal saludable, reduciendo el riesgo de enfermedades y mejorando el bienestar general de las mascotas.

¿Cómo cuidar el microbioma intestinal de perros y gatos?

Los veterinarios coinciden en que proteger el microbioma intestinal debe convertirse en una prioridad dentro de los cuidados diarios de las mascotas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran: