Alimentación de cachorros: mitos y verdades que pueden marcar su salud de por vida

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La llegada de un cachorro al hogar suele generar dudas sobre su cuidado, especialmente en lo relacionado con su alimentación. Aunque hoy existe más información disponible para los tutores de mascotas, todavía persisten mitos que pueden influir en decisiones equivocadas durante una de las etapas más importantes de su desarrollo.

Los primeros meses de vida son determinantes para el crecimiento físico, el desarrollo cognitivo, la formación del sistema inmunológico y la salud digestiva futura de los perros. Sin embargo, especialistas advierten que muchas elecciones alimenticias siguen basándose en creencias populares o recomendaciones en redes sociales.

De acuerdo con el Pet Food Institute, perros y gatos requieren más de 40 nutrientes esenciales para mantener una buena condición de salud. Por ello, los expertos recomiendan evaluar los alimentos por su aporte nutricional y no solo por la presencia o ausencia de ciertos ingredientes.

En esta línea, especialistas de Royal Canin explican los mitos más comunes sobre la alimentación de cachorros y lo que dice la evidencia científica al respecto.

Mitos y verdades sobre la alimentación de cachorros

Mito 1: Todos los cachorros necesitan la misma alimentación

Verdad: Las necesidades nutricionales cambian según la edad, el tamaño y el estado de salud.

Uno de los errores más frecuentes es pensar que todos los cachorros pueden alimentarse igual durante su crecimiento. En realidad, sus requerimientos de energía, proteínas y minerales varían rápidamente.

“Durante el crecimiento, una alimentación inadecuada puede afectar su desarrollo”, explica la médica veterinaria Carolina Figueroa, de Royal Canin.

Además, el tamaño que alcanzará el perro en la adultez influye en el tiempo que debe mantenerse una dieta formulada para crecimiento. Una transición temprana a alimento de adulto puede afectar el desarrollo osteoarticular.

Mito 2: Entre más coma un cachorro, más sano será

Verdad: El exceso de alimento puede ser perjudicial.

El crecimiento acelerado y el sobrepeso en etapas tempranas pueden aumentar el riesgo de problemas ortopédicos y metabólicos en el futuro. De hecho, se estima que más del 10 % de los cachorros llega a la adultez con sobrepeso.

Mito 3: Las dietas caseras siempre son más saludables

Verdad: No necesariamente.

Aunque muchos tutores consideran que las dietas caseras son más naturales, los expertos advierten que, si no están correctamente formuladas, pueden generar deficiencias o excesos nutricionales.

La recomendación es consultar siempre con un médico veterinario antes de realizar cambios en la dieta del cachorro y evitar decisiones basadas en tendencias virales.

Mito 4: La alimentación solo influye en el crecimiento físico

Verdad: La nutrición temprana impacta toda la vida del animal.

La evidencia científica muestra que la alimentación en los primeros meses influye en el desarrollo cerebral, la función inmunológica, la salud digestiva y la microbiota intestinal.

Esta etapa representa una “ventana de oportunidad” clave para establecer las bases de una vida saludable.

Mito 5: Se puede cambiar de alimento en cualquier momento

Verdad: Los cambios deben ser progresivos.

Un cambio abrupto en la dieta puede generar alteraciones digestivas y afectar la adaptación del cachorro. Por eso, cualquier transición debe hacerse de forma gradual y con acompañamiento veterinario.