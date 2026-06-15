Mundial con causa: lanzan campaña para encontrar hogar a cientos de perros rescatados

Mientras millones de aficionados viven la emoción del Mundial de Fútbol, cientos de perros rescatados esperan el partido más importante de sus vidas: encontrar un hogar definitivo. Con esa premisa, Gabrica presentó “La Predicción de la Adopción”, una iniciativa que une entretenimiento, conciencia social y amor por los animales para promover la adopción responsable en Colombia.

La campaña, desarrollada en alianza con la Fundación Animalove, ubicada en Zipaquirá, busca dar visibilidad a más de 400 perros rescatados que actualmente esperan una segunda oportunidad tras haber sido víctimas del abandono.

Los nuevos “oráculos” del Mundial serán perros rescatados

Inspirada en los famosos animales que han pronosticado resultados deportivos en torneos internacionales, la iniciativa tendrá como protagonistas a perros rescatados que se convertirán en “oráculos mundialistas”.

Antes de cada partido, uno de estos perros realizará su predicción escogiendo entre dos platos que representarán a las selecciones enfrentadas. Sin embargo, el verdadero resultado que busca esta campaña va mucho más allá del marcador.

“Si el perro acierta o no la predicción, realmente no importa. Uno de los mensajes de esta iniciativa es: ‘No sabemos de fútbol, pero sí sabemos de adopción responsable’. Lo verdaderamente importante es que cada uno de estos perros tenga la oportunidad de ser visto, conocido y eventualmente adoptado”, explicó Juan Pablo Páez, Director de Mercadeo de Gabrica.

Cada uno de los participantes contará con una ficha inspirada en la estética futbolera, donde los interesados podrán conocer detalles sobre su nombre, edad, personalidad, historia y habilidades, tal como ocurre con las presentaciones oficiales de los jugadores durante el torneo.

Más de 400 perros esperan una segunda oportunidad

“La Predicción de la Adopción” surge como una evolución del mensaje “No Adoptes Sin Conciencia”, promovido anteriormente por Gabrica para sensibilizar sobre la importancia de la tenencia responsable y las consecuencias del abandono animal.

Todas las acciones de la campaña dirigirán a las personas interesadas hacia el portal www.adopciongabrica.com, donde podrán conocer a los perros disponibles para adopción, revisar sus perfiles y postularse como posibles adoptantes.

Aunque la Fundación Animalove opera desde Zipaquirá, el proceso estará habilitado para personas de diferentes ciudades del país. Cada solicitud será evaluada cuidadosamente para garantizar que los futuros hogares cumplan con las condiciones necesarias para ofrecer bienestar, estabilidad y una convivencia responsable.

Actualmente, más de 400 perros forman parte de esta iniciativa y están listos para comenzar una nueva vida junto a una familia.

Los adoptantes recibirán seis meses de apoyo

Como incentivo adicional para fomentar adopciones responsables, Gabrica entregará a cada familia aprobada un acompañamiento que incluye seis meses de alimentación para la mascota, además de productos complementarios como shampoo, esencias florales, juguetes, bolsas ecológicas, desparasitantes y nutracéuticos.

La compañía también anunció la donación de 21 toneladas de alimento para perros y gatos de sus marcas Guaumor, Max, Grand Vita, Grand Vita Equilibrio, Kody y Manjar, con el objetivo de apoyar a refugios y fundaciones dedicadas al rescate animal.

Cuando el fútbol también genera impacto social

Con esta apuesta, Gabrica busca demostrar que uno de los eventos deportivos más importantes del planeta puede convertirse en una plataforma para promover causas que transforman vidas.

Más allá de los goles, las predicciones y la selección que termine levantando la copa, esta campaña pretende recordar que miles de animales siguen esperando una oportunidad para dejar atrás el abandono.

“Porque al final del torneo, más allá de quién levante la copa, la mayor victoria será que cientos de perros encuentren el hogar que siempre han esperado”, concluyó Juan Pablo Páez, Director de Mercadeo de Gabrica.