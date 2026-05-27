Ciclovías de Bogotá suman espacios de recreación y atención para mascotas

Las ciclovías de Bogotá se preparan para recibir una nueva experiencia enfocada en el bienestar animal. Gabrica anunció una nueva etapa de su participación en estos espacios recreativos con estaciones inspiradas en los tradicionales “Pits” del automovilismo, donde las mascotas y sus cuidadores podrán acceder a actividades de recreación, orientación veterinaria y dinámicas enfocadas en hábitos saludables.

La iniciativa, desarrollada con el apoyo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), comenzará en mayo y se extenderá hasta finales de 2026 en diferentes puntos estratégicos de las ciclovías bogotanas.

Estaciones de bienestar para mascotas en la ciclovía

Según se informó, las activaciones contarán con espacios de aproximadamente 40 metros diseñados especialmente para brindar experiencias de nutrición, bienestar y entretenimiento para animales de compañía y sus familias.

Cada jornada tendrá capacidad para atender cerca de 150 mascotas, las cuales podrán recibir orientación especializada de asesores veterinarios y participar en actividades lúdicas enfocadas en el cuidado responsable.

“Queremos que las familias y sus mascotas vivan una experiencia diferente dentro de la ciclovía, un espacio que ya hace parte de la cultura bogotana. Este año transformamos nuestras estaciones en verdaderos ‘Pit Stops’ del bienestar, donde las mascotas podrán recibir orientación, disfrutar actividades y compartir con sus familias en un entorno seguro y divertido”, aseguró Marcela Jurado.

Más mascotas participan en las ciclovías de Bogotá

La propuesta llega en un momento en el que las mascotas tienen cada vez mayor presencia en los espacios públicos y recreativos de la ciudad. De acuerdo con cifras del IDRD, durante lo corrido de 2026 las ciclovías han registrado la participación de 17.741 animales de compañía de razas no peligrosas y 3.304 de manejo especial.

Además, el promedio por jornada alcanza cerca de 985 mascotas de razas no peligrosas y 183 de manejo especial recorriendo estos corredores recreativos, reflejando el creciente interés de las familias bogotanas por incluir a sus animales de compañía en actividades al aire libre.



