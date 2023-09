¿Qué hace un gato casero durante el día y cómo estimular su actividad?

Si es dueño de un gato y lo ve corriendo por toda la casa, se sube a los muebles e incluso juega con todo lo que encuentra por el camino o termina haciendo “maldades” como botar al piso las cosas para en minutos entrar en completa relajación como si nada hubiera pasado, se habrá preguntado alguna vez por qué se comportan de dicha manera, e incluso las inquietudes sobre qué hace el gato durante el día en su ausencia, también lo han acechado.

Los gatos que viven en el interior de una vivienda tienen comportamientos diferentes a los gatos que gozan de la libertad absoluta, por lo que los gatos rescatados en algunas oportunidades les cuesta un poco adaptarse a su nuevo estilo de vida, ya que tienen que adaptarse y modificar su comportamiento basado en su instinto animal de caza y el desplazamiento constante, ya que suelen recorrer entre 1 kilómetro y 2.5 al día.

¿Qué hace un gato casero durante el día?

Los gatos caseros son animales sedentarios, que necesitan poco movimiento, y por su espacio no cazan otros animales, a menos de que vean un insecto al que perseguirán sin cansancio hasta atraparlo, incluso si lo ven por fuera de la ventana, intentarán atraparlo con sus paticas.

Estos michis pasar gran parte de su tiempo acicalándose, descansando, mirando a su alrededor, e incluso tienen momentos de juego, diversión, en incluso “locura” cuando salen corriendo por toda la casa.

Si se ausenta de la casa, será normal que su gato quiera buscarlo para que le de mimos e incluso tome en su mano sus juguetes para que comparta un poco de su tiempo con él.

Según un estudio, los gatos que viven en lugares cerrados pasan el 3% de su tiempo, lo que equivale a tres cuartos de hora, de pie, el 3% caminando y solo el 0,2% (menos de 3 minutos) realizando una actividad física intensa.

Descansan unas 7,5 horas por la noche y otras 7,5 horas durante el día, llegan a utilizar una media de 5 sitios diferentes a la hora de descansar. Para ellos es importante contar con gimnasios caseros con rascadores y diferentes niveles, puesto que de día prefieren los lugares levantados del suelo, los sofás y sitios de observación cerca de ventanas. En la noche prefieren descansar encima o dentro de una cama, en muchos casos junto a sus amos. Si le tiene mantas, estos serán sus lugares más buscados para descansar tanto de día como de noche.

¿Cómo estimular la actividad de un gato en casa?

1. Créele un ambiente lleno de estimulación felina, con zonas para escalar, cerca de una ventana para que pueda observar a su alrededor y no se sienta tan encerrado, con túneles, rascadores, cajas o espacios para estimular su necesidad de exploración.

2. Juéguele. Los juguetes diseñado para ayudarlos a explorar los ambientes o fomentar su necesidad de caza, lo ayudará a descansar en las últimas horas del día y en las primeras horas del día, con ello evitará que salgan corriendo por todo lado. Si está en casa, organice sesiones para jugar con su gato de forma regular.

3. Si lo deja solo, déjele juguetes distribuidores de alimentos, póngale juguetes en diferentes lados de la casa, siempre cambiándolos de lugar entre cada salida para no generarle una rutina y aburrimiento. Mucho tiempo con los mismos juguetes no es ideal, si ve que ya no juegan tanto con uno de ellos, cámbielo y sorpréndalo con uno nuevo, incluso los mecánicos son ideales para ellos.