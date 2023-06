Bogotá cuenta con nuevos puntos fijos para vacunación antirrábica de mascotas

En procura de continuar con la cultura del cuidado y manejo responsable de las mascotas, la Secretaria de Salud de Bogotá, estableció varios puntos para que los capitalinos se dirijan a vacunar a sus gatos o perros totalmente gratis; algunos de ellos funcionaran de lunes a domingo incluyendo los días festivos.

Del 1 al 30 de junio del año en curso, serán miles los biológicos antirrábicos los que estarán a la disposición de los bogotanos que quieran colocar por primera vez o hacer el refuerzo anual de estas vacunas a sus ‘peluditos’.

Serán cinco las localidades las que tendrán puntos fijos durante todo el mes, para que usted se acerque y vacune a su canino o felino; pero si su localidad no está dentro del listado, puede acercarse de lunes a domingo, de 8:00 a.m a 4:00 p.m, a la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la carrera 106 #67 - 02.

Puede leer: Un gran amor conlleva una gran responsabilidad: Así funcionan los seguros para mascotas en Colombia

Vacuna antirrábica Bogotá

Para los habitantes de la localidad de Usme interesados en el servicio, pueden dirigirse los días viernes de este mes al CAPS Marichuela, en la calle 76 sur # 14-74. Por otra parte, quienes vivan en Ciudad Bolívar deben acercarse los mismos días al Centro Juvenil, en la diagonal 71b sur #18 I-20, de 1:00 p.m a 4:00 p.m.

La parte centro oriental de la ciudad también contará con este servicio gratuito en el USS Bello Horizonte de San Cristóbal, en la carrera 3a este # 31c - 21 sur; en el norte de la capital las vacunas serán aplicadas en la USS Río Negro en Barrios Unidos. Puente Aranda también recibirá a los animales de compañía junto a sus amos en el USS 26 Alcalá Muzú.

Le puede interesar: En mi tierra todo es gloria cuando se ladra el joropo: Abren inscripciones para el Desfile Sampedrino de Mascotas