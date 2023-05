¿Cómo se puede reconocer el maltrato animal?

Tener un animal de compañía, se ha vuelto una tendencia en los últimos años. De acuerdo con datos de INEGI del 2021, a nivel nacional, 73% de los hogares cuenta con una mascota.

Sin embargo, en ocasiones estos animales viven en situaciones de maltrato. Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México indican que, entre 2020 y 2022, se han atendido más de 17 mil reportes de maltrato animal, de estas denuncias, 87% se relaciona con los perros.

Si bien el abuso físico hacia a un animal se reconoce como maltrato, existen otras acciones que muestran desinterés hacia el ser vivo y que atentan contra su bienestar.

Algunas señales son: que ladre, aúlle, gruña o gima en exceso, ya que representan problemas de comportamiento derivados de que el can pasa mucho tiempo solo y esto les genera ansiedad por separación, signos de abuso físico y desnutrición; esto, de acuerdo con la doctora Claudia Edwards, etóloga y directora del programa Humane Society México.

La doctora Edwards indica otros signos más evidentes, como no tener un techo para protegerse de los cambios por el clima, como el calor, frío o lluvia; habitar en espacios hacinados, en donde no tengan espacio o movilidad suficiente; o pasar mucho tiempo amarrado. Las asociaciones y rescatistas han rescatado a perros que, en apariencia, se encuentran sanos, pero que permanecen todo el tiempo en lugares que no son propicios para su desarrollo.

Se imaginan pasar así más de un año? Sin poder recargar tu cabeza? Sin poder acostarte? El video es de hace exactamente un año. La foto de hace un mes. pic.twitter.com/PJLeJXbw8A — Alina (@Alina_Gag) May 25, 2023

En caso de negligencia o crueldad animal, la doctora Edwards considera que si eres testigo de ello, puedes proporcionar información de forma anónima para denunciar cualquier situación, además puedes acercarte a las autoridades competentes, y por ultimo, crear redes de apoyo con rescatistas u organizaciones ciudadanas.

En el caso de la Ciudad de México, la denuncia se puede realizar en la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC). En los teléfonos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México: 55 5533 5533. También en la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (Paot), tanto en su número telefónico: 55 5265 0780 y en su aplicación móvil. Y en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Si vives en el Estado de México, puedes contactar a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem): @propaem_sma

Ley de Maltrato Animal en Chiapas

En Chiapas se presentó una iniciativa de ley para clasificar como delito el maltrato animal. La organización Igualdad animal en conjunto con la diputada Rocío Guadalupe Cervantes Cancino, del Partido Verde, presentaron la iniciativa en el congreso estatal.