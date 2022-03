Felices por ¿Siempre? María Becerra responde

María Becerra es una de esas nuevas caras que la música urbana está poniendo en el radar de los listados más importantes a nivel mundial. Algo que llama la atención de su corta pero ya muy exitosa carrera es que además viene de un país que empieza a enviar señales de querer convertirse en una de las próximas potencias en la música ‘de la calle’: Argentina.

María, además, se ha caracterizado por enviar un mensaje sobre el empoderamiento femenino, canta sobre cómo encontrar la fuerza interior para superar una ruptura y comenzar de nuevo.

Como un dato no menor “la nena de Argentina”, como se le conoce coloquialmente, tuvo una nominación al Latin Grammy como Mejor artista Nuevo en noviembre pasado.

P: Eres una de las artistas que está mandando la parada en el género urbano y sacando la cara por las mujeres en este gremio que es tan complicado, sin embargo, quiero empezar con preguntarte cómo fue volverte viral alrededor del mundo de la mano de un artista como J Balvin.

R: Bueno, el sencillo ‘Qué más pues’ fue algo que cambió mi vida, mi carrera, fue un antes y un después y es realmente increíble lo que ha logrado. La escuchan en Estados Unidos, es tremendo ver videos donde hay gente de todo el mundo bailando y cantando. Estoy súper feliz de haber podido trabajar con Jose, siempre lo digo, lo admiro muchísimo, es como un mentor para mí en lo personal y en lo laboral. Ha quedado una bonita amistad que valoro mucho, me pone feliz saber que cuento con alguien con tanta experiencia y que ha vivido tantas cosas y me aconseja de una manera tan honesta y desde su vida con mucho amor y respeto.

P: Eres una artista bastante joven y ya has dado mucho de qué hablar, qué tal si nos cuentas un poco sobre esa nueva canción ‘Felices x Siempre’, aunque no sé si se lea así porque “siempre” está tachado.

R: Si, es felices por siempre pero en realidad no es así, efectivamente el “siempre” está tachado. Es una canción súper especial y bonita para mí y que representa un montón de cosas. Más que nada lo siento como el inicio de una nueva etapa en mi vida y es una nueva forma en la que estoy viendo la vida. No todo lo que se termina está mal o tiene que ser triste necesariamente; es aceptar lo que viene, lo que se va, las cosas que no fueron y estar súper abierta a lo que va a venir. Viendo la vida de esa forma se sufre menos.

P: ¿Utilizaste esta canción como catarsis desde tu experiencia? ¿O fue más bien basado en la experiencia de alguien más o lo que todos hemos atravesado en algún momento?

R: Si, es como una catarsis, fue así. Siento que llegué a un punto en mi vida donde toqué fondo en cierto aspecto porque antes yo me aferraba mucho a las cosas. Siempre fui mucho de aferrarme a mis vínculos, a las cosas que lograba, me costaba soltar y sufría porque no quería que las cosas pasaran como tenían que pasar aunque ya se previera hace mucho. Me aferraba a ideas y expectativas, muy ilusionada y así fui con todo. Hoy en día esta carta y esta canción son mi manera de decirle ‘chao’ a todo eso y entender que no fue un final de ‘felices por siempre’ pero eso no quiere decir que esté mal, no es el fin del mundo, solo pasó lo que tenía que pasar, la vida sigue y todo súper bien.

P: Además de esta canción, anteriormente trabajaste con otra mujer que también la está rompiendo en la industria que es Becky G. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con ella?

R: Trabajar con Becky fue increíble, yo la adoro. Su carisma, su forma de hablar, de expresarse es muy tierna y a la vez súper poderosa. Es tremendo. Me encantan sus canciones, me encanta su poder de decisión. Es una mujer súper empoderada y es de las principales de la industria, crecí escuchando su música y aprendí mucho de ella. La verdad es que trabajar con ella fue un placer enorme.

P: ¿Cómo te sientes tú al ser una de las pocas mujeres que ha salido de Argentina haciendo música urbana que tiene ya un reconocimiento mundial? Esto, porque si bien Argentina es una potencia internacional en géneros como el rock, en urbano están iniciando ese proceso.

R: Súper feliz, de repente ahora con las redes todo se puede compartir más fácil y tal vez es un poco más fácil triunfar. Las redes nos han dado una forma masiva de comunicarnos. Argentina siempre ha sido conocida por el tango, por el rock nacional pero que ahora lo sea también por el reguetón y lo urbano es tremendo. Creo que el reguetón fue mucho tiempo de Puerto Rico y de repente Argentina aparece, es increíble y en verdad me encanta que haya tantos exponentes y que en el mundo se escuche nuestro acento, el cómo decimos ‘sha’, es súper bonito que alguien escuche la música y sepa que la está cantando un argentino y cuando escribimos o cantamos se ven nuestras raíces y me siento orgullosa de eso.

P: ¿Cuándo habrá gira de María Becerra?

R: Espero que estemos en Colombia muy pronto. Por el momento estaremos en Chile, España. Estoy muy feliz de conocer otras culturas. Pero sí, quiero conocer Colombia, amo Colombia, amo su acento, amo cómo hablan, cómo se expresan, su música, sus paisajes, deseo ir con todo mi corazón.

P: ¿Con qué artista te gustaría hacer una colaboración y que aún no se haya podido dar?

R: Bueno, justo hablando de Colombia, con Karol G. La amo. ¡La amo! Amo lo que transmite, su fuerza, su poder, es muy dura. Me fascinaría hacer una canción con ella, es un sueño para mí.