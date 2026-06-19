Opinión: Haití resiste dentro y fuera de casa

Mientras el Mundial de 2026 se desarrolla en los estadios monumentales de Estados Unidos, México y Canadá, con cámaras que atrapan cada centímetro de sudor de los jugadores, con selecciones mundialistas que brillan entre reflectores e influencers y con enormes inversiones que acompañan al fútbol global aparece la historia de Haití, que por segunda vez desde 1974 asiste a una cita mundialista.

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Haití es un baluarte simbólico de emancipación para América Latina siendo el primero en lograr su independencia siendo la primera república negra del mundo en 1804. Le ha tocado resistir económicamente a Francia al pagar por su soberanía. Ha tenido que enfrentar casi 30 años de las dictaduras fascistas de los Duvalier y la ocupación de cerca de 20 años por parte de Estados Unidos, país que hoy lo recibe con la ilusión de una copa dorada.

Es así, como en un campeonato donde el éxito suele medirse en infraestructura, recursos económicos, y capacidad institucional, Haití representa casi lo contrario. Su sola presencia en la Copa del Mundo masculina ya constituye una hazaña política, social y deportiva. No porque sus futbolistas carezcan de talento, sino porque llegan representar a un país que atraviesa una de las crisis más profundas del continente arraigadas con una historia de ocupación y saqueo. Ni siquiera tuvieron un estadio donde enfrentar a sus rivales en la fase eliminatoria. Tuvieron que jugar en Curazao y Aruba por problemas de seguridad.

Resulta paradójico que Haití esté presente en el mayor espectáculo futbolístico del planeta cuando buena parte de los jugadores de su selección no puede jugar dentro de sus fronteras. Muchos de sus jugadores construyeron sus carreras en academias y clubes extranjeros, en gran medida porque las condiciones de seguridad, infraestructura y estabilidad necesarias para el desarrollo deportivo se han visto severamente afectadas por años de crisis institucional, violencia armada y deterioro económico. Con un 30% de inflación, con una democracia incierta y un sistema de salud casi inexistente, los jugadores resisten y se disputan el Mundial de tu a tu con potencias mundiales en un país que durante mucho tiempo fue su verdugo.

La historia de Haití siempre ha sido excepcional. Fue la primera república negra independiente del mundo y el resultado de una revolución antiesclavista sin precedentes. Sin embargo, la misma nación que simbolizó la libertad para millones de personas esclavizadas fue posteriormente castigada por el orden internacional mediante deudas impuestas, aislamiento político y ocupaciones e intervenciones externas que condicionaron su desarrollo durante siglos.

Por eso, cuando Haití salta al campo en el Mundial, no lo hace desde las mismas condiciones que la mayoría de los países. La brecha no es solamente futbolística; es histórica. Mientras algunas federaciones cuentan con presupuestos multimillonarios, centros de entrenamiento de última generación y ligas altamente competitivas, Haití ha tenido que construir su camino en medio de enormes limitaciones estructurales. Los resultados del torneo también han mostrado esa realidad. En su debut mundialista, Haití cayó por la mínima diferencia frente a Escocia en un partido competitivo, pero que dejó en evidencia las dificultades de un equipo que debe enfrentar rivales con mayores recursos y experiencia internacional.

Sin embargo, reducir la experiencia haitiana a los marcadores sería perder de vista lo esencial. El fútbol contemporáneo suele celebrar las historias de superación individual, pero pocas veces reconoce las desigualdades geopolíticas que atraviesan las competiciones internacionales. Haití obliga a mirar esas desigualdades de frente. Nos recuerda que el talento no se distribuye de acuerdo con la riqueza y que las oportunidades para desarrollarlo siguen dependiendo profundamente del lugar donde una persona nace.

La selección haitiana encarna algo más que un proyecto deportivo: representa a una diáspora dispersa por América del Norte, el Caribe y Europa. Sus jugadores son también hijos de la migración, de la búsqueda de oportunidades y de la necesidad de construir futuro lejos del país de origen. La camiseta nacional se convierte entonces en un puente entre quienes permanecen en Haití y quienes sostienen la identidad haitiana desde otros territorios. Pero esta vez la camiseta de Haití tampoco se salvó. Su historia sigue siendo borrada. El símbolo de la batalla en Vertières de 1803 que le fue fundamental para su independencia y que estaba estampada en la camiseta fue desaprobada por la FIFA para sus partidos y tuvieron que cambiarla.

No hay que dejar de lado la ironía poderosa de que este Mundial se juegue precisamente en Estados Unidos, Canadá y México, países que han recibido importantes comunidades migrantes haitianas durante las últimas décadas. Para muchos aficionados haitianos, los estadios mundialistas no son solamente escenarios deportivos; son también espacios donde su país puede hacerse visible y donde se reivindica una identidad de nación.

Haití probablemente no sea uno de los favoritos para levantar la copa. Pero su presencia ya plantea una pregunta incómoda para el fútbol global: ¿qué significa competir en igualdad cuando los países llegan al torneo desde realidades tan profundamente desiguales que son invisibles ante los miles de reflectores?

Quizás por eso la historia de Haití sea una de las más importantes de este Mundial. Porque recuerda que el fútbol no es solamente un espectáculo de élite ni una industria multimillonaria. También es una expresión de pertenencia, memoria y resistencia. Y pocas selecciones representan mejor esa resistencia que un equipo que, aun cuando muchas veces no puede jugar realmente en casa, sigue encontrando formas de representar a todo un pueblo ante el mundo.