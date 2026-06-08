Opinión: Abelardo de la Espriella, el camino hacia la victoria

El país habló el pasado 31 de mayo, y el gran ganador de la contienda fue Abelardo de la Espriella. No estamos ante una elección cualquiera, estamos frente a una segunda vuelta que definirá si Colombia corrige su rumbo o continua bajo un modelo político neocomunista que ha generado mucho daño, confrontación, derrochamiento de los recursos y debilitamiento institucional.
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Ivan Cepeda representa la continuidad política del petrismo. Por eso, no podemos bajar la guardia de cara a la segunda vuelta; por el contrario, debemos tomarla como la decisión más importante, esa que define el rumbo institucional del país. Quienes creemos en una Colombia libre, democrática y segura tenemos el deber de actuar con sensatez, unir esfuerzos y defender en las urnas los principios que sostienen nuestra República.
La amenaza hoy es clara, el mismo presidente Gustavo Petro, pretende pasar nuevamente por encima de la institucionalidad. No solo no aceptando los resultados de la primera vuelta sino anunciando su intención de ponerse al frente de la campaña de Ivan Cepeda. Presidente, usted no puede intervenir en política electoral, ya que existe un mandato constitucional que protege la neutralidad del poder público y garantiza que los ciudadanos puedan elegir libremente, sin miedo y sin el uso indebido de la autoridad.
Colombia no puede permitir que desde el poder se desdibujen los límites que nuestra Constitución impone a quienes ejercen funciones públicas. La democracia exige respeto por las reglas, por las instituciones y por la libertad del elector. Una vez más lo invito a respetar la Constitución, la democracia y el derecho de los colombianos a decidir su futuro sin interferencias arbitrarias.
Es por ello que mi decisión responde a una convicción profunda sobre el momento que atraviesa el país. Colombia necesita unirse alrededor de una alternativa que defienda la soberanía y no que pase por encima de ella, que proteja la libertad económica, garantice la seguridad y respete la propiedad privada. Así como también preserve el orden institucional y reconozca el papel fundamental de nuestras Fuerzas Armadas en la defensa de la tranquilidad de los ciudadanos.
Abelardo de la Espriella es un candidato con firmeza y coraje para enfrentar este momento álgido. Su paso a segunda vuelta representa una oportunidad para reagrupar a todos los que trabajamos para que Colombia tenga autoridad, estabilidad jurídica y confianza en sus instituciones.
A quienes votaron por Paloma Valencia es importante resaltar la gran líder que hasta el día de hoy ha defendido a Colombia. Una mujer que acompañe con convicción junto a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, porque ambos encarnaron una propuesta seria, preparada y profundamente comprometida con el futuro del país.
Aunque los resultados no alcanzaron para avanzar a la segunda vuelta, ese camino no fue en vano. Paloma dejó sembrado un liderazgo firme, valiente y vigente hacia el futuro, donde millones de colombianos encontraron en su voz una defensa clara hacia una Colombia donde la seguridad es prioridad.
A quienes creen en la posibilidad de convertirnos en un país más seguro y más libre, y a quienes sienten una legítima preocupación de ser la próxima sucursal del chavismo, que encarnan Gustavo Petro y Cepeda, los invito a actuar en esta segunda vuelta con unidad y responsabilidad. Este no es momento para divisiones, es momento para entender lo que está en juego en Colombia. Mi posición es firme, sigo de pie para derrotar al neocomunismo de Gustavo Petro y su heredero Ivan Cepeda.