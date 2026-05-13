5 heladerías que usted debe probar y visitar en Santa Marta

Gnam Gelatería

Una marca que se encuentra uno fácilmente como residente o como turista de Santa Marta. En sectores como el Rodadero, el Prado y el centro histórico, Gnam cumple los antojos de todos los que queremos un buen helado con sabores novedosos, diferentes y de calidad. Si hay algo que yo valore es que se aprovechen la gran cantidad de frutas que tenemos en Colombia, en ese orden de ideas aquí se pueden encontrar sabores como patilla, níspero, zapote costeño, limonada de coco, hechos de buena manera para gusto de los clientes. Pero como es una heladería tipo italiano obviamente tienen sabores tradicionales en donde aprovechan el chocolate, el pistacho, las cookies, la panna cotta, las nueces, los milkshakes y hasta probé un helado de alfajor que me explotó la cabeza.

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Se puede pedir en presentaciones como en cómo, vasito, vasos grandes, canastas, acompañando fresas con crema y en presentaciones más grandes para llevar. Tienen domicilios lo cual en el tema de helados es un plus que se debe aprovechar, pero lo mejor es ir, escoger de las múltiples opciones y vivir toda una experiencia gastronómica en torno al dulce. También tienen un local cerca de la heladería tipo restaurante con aire acondicionado en donde se puede disfrutar opciones de sal y disfrutar de un buen café.

Direcciones: centro comercial Prado Plaza, Rodadero calle 8 No 3-71 y Centro Histórico calle 17 No 3-07

Instagram: @gnamgelateria

Gelao Frozen

Shelly y Sharon son dos hermanas empresarias que en 2011 tenían supuestamente una idea pequeña que les rondaba la cabeza después de probar un helado de yogurt que les encantó y que quisieron emprender por esa vía, haciendo algo de calidad, distinto y que les cambiaría la vida. Lo potenciaron, lo mejoraron y le pusieron toppings de calidad para hacerlo mejor. Si de esos helados que te encuentras en un centro comercial y que en fines de semana ves que les hacen fila así haya otras marcas. Pero creo que uno de sus secretos es la amabilidad y la sonrisa de sus empleados, que sin indagar mucho me contaron que son una familia, que no hay mucha rotación de personal y que se amañan por el buen trato que les dan sus jefes, y eso redunda en el buen servicio que prestan sin duda.

En lo que pude percibir manejan tres frentes; el primero es el delicioso helado de yogurt de la máquina al que se le pueden adicionar topping unos muy saludables y otros tradicionales como la salsa de chocolate, pero aconsejo escoger trozos de fruta porque queda delicioso. Hay variedad para que el cliente arme el helado a su gusto. La segunda opción son los sabores de helados que no son de máquina y que se exhiben en otra parte del establecimiento que se pueden pedir en como o vaso en sabores como maracuyá con stracciatella, oreo, chocostevia y muchos sabores más que deben comprobar personalmente.

Y aquí viene algo muy novedoso; tienen unas opciones de paletas unas con licor y otras sin licor. Dentro de las de licor están tequila, mojito, aguardiente de maracuyá, Baileys, Aperol, Gin Tonic, piña colada, mimosa, daiquirí de fresa y hasta vodka sandía.

Las sin licor también son ganadoras; sabores como pistacho, mantequilla de maní, chocoproteína,

tropifresa, mango biche, patillazo, tamarindo y guanábana.

A Gelao hay que visitarlo muchas veces, porque son innumerables sus opciones. Ellos son un verdadero placer sin remordimientos.

Direcciones: Centros comerciales Buenavista y Ocean Mall en Santa Marta, Plaza Campestre en Barranquilla y Unicentro en Cali

Instagram: @mi_gelao

Oceánico

Si hay un sitio que tiene concepto es este; sus instalaciones respiran amor por el mar, cosa que yo comparto definitivamente. Sus dueñas, un par de chicas que antes de aventurarse a tener un local, fueron instructoras certificadas de buceo, que conocen mucho del tema marino y que quisieron plasmar en la carta de Oceánico. Un lugar frente a la bahía de Santa Marta en donde se puede ir a disfrutar de un saludable helado de açaí en curiosas totumas de coco, con toppings adicionales muy saludables y en dos tamaños.

En la carta a la sección de helados le llaman “tiburones” y se puede elegir entre el “tiburón punta blanca” (mix de açaí con azul oceánico, banano , mantequilla de maní y granola de chocolate), el “tiburón nodriza” (mix de açaí y azul oceánico, fresa, almendras laminadas y crocante de avellana), el “tiburón Silky” (base de helado azul oceánico con cocosette, crocante de milo y fresa) y el “tiburón zorro” (base de helado de açaí, leche en polvo, granola de chocolate, banano, salsa de coco crocante y almendras).

También hay la opción de “armar el tiburón” a su gusto dependiendo de los toppings. Pero Oceánico tiene un plus que para mí es muy importante y es la opción de bebidas de café calientes y frías. Igualmente con concepto, recomiendo que prueben un “pulpo” (helado suave azul oceánico con doble expreso), un “beluga latte” o un “coral estrella” (americano).

Dirección: carrera 1 No 11-27 Bahía de Santa Marta

Instagram: @oceanico.sm

Delicrem

No podía estar por fuera de este listado la heladería más antigua y tradicional de Santa Marta que ya va por su tercera generación de dueños. Son muy respetados en la ciudad porque fueron los que marcaron el camino a otros negocios, siempre al comer helado acá piensen en Delicrem. Opciones de sabores tropicales en agua o en leche como guanábana, coco, zapote costeño, mandarina y de otras frutas caribeñas deliciosas. También tienen helado de yogurt y helados italianos como los de pistacho y danesa. Visita obligada si están en Santa Marta.

Dirección: calle 15 No 2- 70 en el centro histórico y CC Ocean Mall

Instagram: @heladosdelicrem

Topping Gelato

En la costa han venido surgiendo unas heladerías con sabores que podríamos llamar “locos” pero que yo considero bastante diferentes y novedosos. Además que nos hacen remembranza de sabores de miles como el alpinito, los Quipitos y la leche Klim por ejemplo. De eso se trata en parte Topping Gelato, que ha logrado posicionarse en la ciudad como una de las heladerías más virales sin duda. Además de esos sabores que ya nombré, tienen exclusivamente un helado que no consiguen en otro lugar; el helado de cayeye, ese plato autóctono del Magdalena a base de guineo y dejemne decirles que es delicioso. Otros sabores locos son el helado de yuca, de buñuelo, de queso con bocadillo y hasta de cerveza costeñita.

Novedoso y diferente, tenía que estar en este artículo.

Dirección: carrera 19 calle 24 esquina.

Instagram: @toppinggelato