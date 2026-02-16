El Carnaval y Junior, más que una pasión

Es lunes de carnaval, y estoy en la terraza de mi casa descansando. Sí, lo acostumbro a hacer desde que estoy trabajando hace 26 años en los medios de comunicación. Disfruto de las fiestas sábado y domingo, porque ya lunes y martes, son días normales para mí, a diferencia de todo el pueblo barranquilero que se mantiene en su rumba los cuatro días plenos. Los carnavales así lo permiten. Cuatro días de desconexión total. Después, para ellos, es regresar a la cruda realidad, “despalomaos”, inclusive.

Y en medio de la alegría y el jolgorio por esta tradicional fiesta, me dió gusto ver cómo jugadores y ex-jugadores de Junior, gozaron de lo lindo. Es que ya esto dejó de ser un tabú de décadas y décadas pasadas. Activos como Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez, fueron vistos en desfiles y conciertos. Y cero escándalos!! Al día siguiente, como si nada, trabajando a las órdenes del profesor Alfredo Arias, previo al compromiso frente a América, este miércoles de ceniza, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Si se puede, con mucha responsabilidad y profesionalismo, participar de los carnavales en medio de la competencia. Bueno, igual Teo y Carlos, son grandes jugadores y con un recorrido en las mejores ligas del mundo. Ellos sí que saben por donde le entra el agua al coco.

Ex como Sebastián Viera, Giovanni Hernández, Carmelo Valencia, Luis Narváez, y Marlon Piedrahíta, de los más recientes, en la carroza tiburona de Tecnoglass, se robaron el show el sábado anterior en la Batalla de Flores, en la vía 40. Son tan queridos aún, como cuando alcanzaron la gloria en Junior. Y otros, de mayor experiencia como Martin Arzuaga, y el gran Victor Pacheco, no se quedaron atrás. Este último, de una época donde “parrandear” en carnavales, era el escándalo más grande del mundo. Muchos me dirán que junto a su compadre Iván Valenciano, hicieron de las suyas para ese entonces. Pueda que sí, pueda que no. No viví como periodista el inicio de sus épocas doradas. Lo cierto es que “Pachecón” lo vive con mucha sabrosura, ahora que puede.

Estoy seguro que el actual jugador de Junior vivió el carnaval de otra forma. En su concentración personal. Hoy, con tantas maneras de detectar los errores, ninguno quiere dar “papaya”. El palo no está para dar cucharas, como bien reza un dicho popular, y ceder ventajas no es válido en este equipo, donde sus jugadores, están obligados a triunfar.

En Junior quien gana, y marca la diferencia, es también “quien lo vive y quien lo goza”.