El nuevo “mon...cazo” de Teo

Por: Emel Alvear Cueto

No cabe duda que existen momentos de momentos para quien es considerado el último ídolo de la afición rojiblanca. A Teófilo Gutiérrez se le ha perdonado de todo. En el buen sentido de la palabra. Es más lo que le ha dado a la historia de Junior, que comportamientos inadecuados dentro y fuera de las canchas. De hecho, no es un hombre de escándalos. Pero cuando explota, es por algo. Y no come de nada, si es con la prensa. De lo más reciente, el año anterior cuando, saliendo del hotel de concentración, al montarse al bus, le hizo “pistola” con su dedo a un periodista. Y a varios, de la nueva generación, también les ha hecho pasar su sofoco. Me dirán muchos que “el mico sabe en qué palo trepa”, porque con los colegas veteranos no se mete. Bueno, es que la diferencia salta a la vista. Los de mayor tradición analizamos y comentamos. Los “pelaos” de hoy, van en busca del like, del nuevo suscriptor. Se olvidan de las premisas básicas del periodismo.

A Teo lo conozco bien. De hecho soy un “teista” confeso. Pero no soy defensor de lo indefendible, ni mucho menos le hago apología al irrespeto. Hoy en Barranquilla, todos, sin excepción, en el mundo Junior, han gozado de este nuevo “vayan y coman mon.. todos” del perfume a la prensa deportiva de la ciudad. Bueno, por lo menos a quienes estaban en la zona mixta del estadio. Y me pregunto si tal ofensa fue motivada por los comentarios de aquellos badulaques disfrazados de periodistas en redes sociales, que criticaron el permiso que le dió el cuerpo técnico del equipo para solucionar su problema personal. Porque si fue por eso, mi querido Teo, hasta el profesor Arias aclaró lo sucedido tras esos mensajes malintencionados de dichas personas. Ese tema hasta ahí había quedado.

Insisto, si fue por eso, viejo Teo, y se lo digo con todo respeto, sepa bien distinguir a “esos periodistas”, amigos del negativo perifoneo, de los chicos de la nueva ola del periodismo, que aunque tengan otros ideales diferentes al de los de experiencia, deben ser tratados con respeto. Ahora, que sí usted tiene claro al personaje, y él está habitualmente en las ruedas de prensa y zonas mixtas, llámalo aparte, y habla con él para que todo quede en buenos términos. Es mejor. O si prefieres, cuando pases por la zona mixta, sólo salúdalos con una ligera sonrisa, o sencillamente ignóralos. Ya lo has hecho en muchas oportunidades. Pero ese “mon...cazo”, no estuvo bien. Y si me apuro, te digo que deberías disculparte.

A pesar de que estamos en una sociedad de doble moral, donde gozamos más por el amarillismo en el comportamiento de los protagonistas del fútbol colombiano (caso, por ejemplo, del técnico del Deportivo Pasto en la última rueda de prensa), que su propia esencia, en mi caso, siempre confío en las segundas oportunidades de quienes cometen esos errores. Por eso creo que “made in Chinita”, como verdadero hijo de Dios, con la cabeza bien fría, y con los consejos de sus padres, tomará una sabia decisión, para mantener la sana convivencia entre Junior y prensa deportiva. Créanme que es el mejor camino. Bien decía el líder pacifista y pensador indio, Mahatma Gandhi, “No hay camino para la paz. La paz es el camino”.