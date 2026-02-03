Corriendo con la Economía

En Colombia están pasando cosas a las carreras, la economía cerró 2025 al trote: el peso colombiano fue una de las monedas que más se fortaleció frente al dólar en el continente con una TRM entre $3.670 y $4.245, el crecimiento económico se ubicó en 2,9%, el desempleo cerró en 7%, el nivel más bajo desde 2021, mientras la confianza del consumidor alcanzó 19,9%, su punto más alto en una década.

Entretanto, el Banco de la República decidió aumentar la tasa de interés de referencia en 100 puntos básicos, y se ubica hoy en 10,25%, para evitar un ¨sobre entrenamiento¨ y apuntar a que la inflación gradualmente pueda cruzar la meta del 3%; Será una maratón.

Parte de lo que hace correr nuestra economía es el running: una de las actividades que más crece en la ciudad. Bogotá se pone los tenis empieza a trotar :Desde el próximo 1 de marzo, miles de personas volverán a tomarse las calles para entrenar, correr y, sobre todo, para vivir Bogotá de una manera distinta. Cerca de 30 carreras en un año están devolviendo a la ciudad un lugar que parecía perdido: el de capital de las carreras de calle en Suramérica.

Este fenómeno no es solo deportivo. Es económico. Detrás del running está el esfuerzo de miles de trabajadores que seducen a cada vez mas miles de Bogotanos a salir, ponerse los tenis y empezar a trotar, fortaleciendo una cadena de valor que genera empleo y actividad productiva: se benefician fabricantes de ropa y calzado, organizadores de eventos, entrenadores, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, clubes, pacers y emprendimientos de los hábitos de vida saludable que han encontrado en el running una fuente estable de ingresos, mejorando la calidad de vida; no es casualidad que el sector cultura, recreación y deporte haya crecido 16,9% en Bogotá durante 2025.

En una ciudad donde siempre vamos afanados y donde casi la mitad no cumple las recomendaciones de actividad física para la salud, correr se ha convertido en una forma de reencontrar su salud fisca y mental y de reencontrarnos. El running es una actividad individual que se volvió colectiva: clubes, grupos de entrenamiento, combos de barrio, entrenadores que sacan en las noches a correr los vecinos. En una Bogotá fragmentada, el atletismo y el running están reconstruyendo confianza.

Además, Cada noche, parques y calles se llenan de los atletas de todos los niveles. Hay luz, movimiento, vida. Y con eso, mejora la percepción de seguridad en una Bogotá que no camina segura, pero que se atreve a correr en comunidad.

Bogotá no solo está corriendo más: está poniendo a correr la economía. Produce, consume, genera empleo y vuelve a usar sus calles con orgullo. Mientras la economía nacional busca el equilibrio entre crecimiento e inflación, la economía del running muestra otra cara: la del bienestar, la confianza y la del orgullo de una Bogotá que trota.

Postdata: la liga de atletismo de Bogotá fue la liga del país que más deportistas aportó a la delegación Colombia de juegos olímpicos Paris 2024 y premiada por la ACCORD como mejor liga del 2025.

@javiersuareza_ www.javiersuarezalonso.com