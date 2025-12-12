Cinco buenas pizzerías para visitar en Santa Marta

La escena gastronómica en Santa Marta no para de crecer y hoy Hugo Valenzuela nos da unas recomendaciones para comer una buena pizza cuando visite la capital del Magdalena.

PIZZA FACTORY

Un sitio con gran prestigio en la capital del Magdalena, pero también en Valledupar. Se puede decir que tienen sabores y recetas exclusivas que solo se van a probar en este lugar. Prueba de ello son las famosas pizzas estofadas y súper estofadas en varios sabores, tamaños y presentaciones. En cuanto a los tamaños el comensal puede escoger desde pizzeta de 20 centímetros, personal de 25 centímetros y 4 porciones, pequeña de seis porciones y 30 centímetros, mediana de 8 porciones y 36 centímetros y finalmente, grande de 10 porciones y 40 centímetros. Recomiendo de entrada el delicioso pan de ajo con queso crema mientras se espera que la pizza elegida se hornee, y ya después elegir entre sabores como la “burrata de la casa” (salsa pesto, tomate cherry, jamón serrano y burrata), la pizza “sweet factory” (con cebolla caramelizada y tocineta al horno), “la dorada” (combinación de pollo, salsa dulce de la casa, maicitos y tocineta) o la “suprema chicken sweet” (pollo, carnes frías, cebolla, pimentón, champiñones y trozos de piña) principalmente.

Quedan en el exclusivo sector del Barrio Bavaria, muy cerca de Ocean Mall.

Direcciones: carrera 8 No 9-25 Bavaria y sede el parque manzana 9 casa 9.

Instagram: @pizzafactorysm

POMODORO PIZZA GOURMET

Me encontré un paisano del interior de la ciudad haciendo una excelente pizza en Santa Marta. Un verdadero ejemplo de tenacidad pues esta marca nacida inicialmente en Zipaquirá, ahora y después de muchos ires y venires, es muy exitosa en la costa Caribe. En un barrio popular cerca de las bodegas Donado, Pomodoro hace una de las mejores pizzas de la ciudad. Fue difícil encontrarla pero preguntando preguntando por el barrio llegue por fin donde Edinson el dueño. Me atendió muy amablemente y me hizo sentir como en casa. Me explicó muy amablemente su carta y empezó por contarme que una de las características de us pizzas es que todas están hechas con queso siete cueros que no es tan común en esta parte del país. Y para los que valoremos este tipo de queso pues sabemos que tiene un sabor espectacular y una textura agradable. La pizza mix de carnes maduradas es una de las más vendidas y lleva entre otros ingredientes chorizo español, maíz y tomate. Otra joya de la casa es la “pizza marinera” con deliciosos camarones al ajillo, maíz, tomate y el tradicional queso 7 cueros del que les hablé. Otra receta original el la “pizza Thai” (segundo lugar en el pizza fest de este año) con ingredientes novedosos como sukini, cebolla caramelizada, pimentón y pollo salteado al wok.

Lo mejor del sitio es su atención al cliente, después que usted entré, le será imposible ir; el dueño y chef Edinson es un gran ser humano y tiene claro como hacer sentir a gusto al comensal.

Dirección: calle 43 No 27- 189 barrio Andrea Carolina frente a Bodegas Donado

Instagram: @pomodoro_santa_marta

LA MUZZERÍA

Imperdonable de mi parte que hasta ahora yo conozca y tenga contacto con este lugar, que según me cuentan es icónico y con 15 años de experiencia en la ciudad de Santa Marta. Su dueña una chilena adorada pero muy colombiana que ama nuestro país y que se ha metido tanto en nuestras costumbres y nuestra gastronomía, que ha innovado en platos típicos como el popular cayeye samario presentado una versión qué es una verdadera delicia y que merece un capítulo aparte más adelante porque el tema ahora mismo son recomendaciones de pizzas.

“Muzzería” es un término que mezcla música y pizzería, de ahí adopta su nombre y ese buen ambiente lo pude comprobar visitando el sitio. Ubicado estratégicamente en la calle del correo, es frecuentado por muchos extranjeros que ya saben de la calidad de sus pizzas. Yo probé dos principalmente; pizza pollo muzza gratinada que va con salsa muzza, mozzarella, pollo, salsa tártara de la casa y queso parmesano en tamaño personal de 6 porciones. Realmente es algo totalmente diferente a lo que yo había probado pues tiene una mezcla secreta de especias en las que solo pude identificar el anís de estrella, pero que le da un aroma especial sin siquiera haber probado el primer bocado. Crocancia y sabor perfectamente balanceado en esta receta. La segunda experiencia fue con la pizza “mero macho” que logra una combinación ideal entre trozos de piña, chiplote ahumado, cerdo como proteína principal, limón, gotas de ají, salsa muzza, cebolla y cilantro. ¡Simplemente espectacular!

Sitio obligado para visitar y con muy buenos comentarios de los turistas extranjeros que lo ponderan como uno de los mejores restaurantes de la ciudad.

Dirección: carrera 3 No 16- 02 callejón del correo.

Instagram: @lamuzzeriasm

CAFÉ CASA RAFAELLA

Un homenaje a un ángel que se fue demasiado pronto. Rafaella es pizza artesanal deliciosa, café fresco de la Sierra Nevada, ambiente sobrio, arte en sus paredes, atención amable y calurosa y profesionalismo en todo lo que hacen. En el sector de los Cocos se encuentra este naciente sitio que ya está dando de que hablar en la ciudad. Juan K, mi nuevo mejor amigo y dueño de la marca me cuenta orgulloso como su restaurante es inspirado en su bella hija, quién partió muy pronto de este mundo. Pero eso le dió fuerzas para acomodarse e inspirado por el amor paternal, logró tener un restaurante en donde uno se siente muy cómodo.

Hablando del menú sus pizzas están elaboradas con masa artesanal de fermentación lenta, salsa de tomate casera y quesos seleccionados, logrando ellos un equilibrio perfecto entre tradición y creatividad. Cuenta su dueño que cada receta se inspira en sabores locales y en la riqueza cultural de la Sierra Nevada y el Caribe, ofreciendo combinaciones que van desde lo clásico hasta lo inesperado. Y realmente así se siente al probar sabores de pizza como la pizza Tagua, con sabores intensos y ahumados con chorizo artesanal curado en madera de café, pimientos asados y cebolla morada caramelizada en panela. Por supuesto hay una pizza icónica de la casa llamada Rafaella y que tiene ingredientes como una base de salsa de tomate artesanal, mozzarella fresca y pepperoni, coronada al salir del horno con una burrata cremosa, hojas de albahaca y un toque de aceite de oliva extra virgen.

Podría quedarme describiendo más sabores artesanales pero creo que debo dejar algo a la imaginación del lector. Así que mejor abajo del dejo las coordenadas para que visiten el lugar a ojo cerrado.

Dirección: calle 28 No 1-31 Los Cocos

Instagram: @cafecasarafaella

ARTESANAL RESTOBAR

Otro lugar que queda en el centro histórico de Santa Marta y que acoge al turista con un excelente servicio al cliente. Amplias instalaciones, ambientes diferentes entre terrazas, espacios reservados con aire acondicionado y balcones perfectos para parejas. Ya ganaron un Pizza Máster en 2024 y son bastante reconocidos por sus masas maduradas y sus ingredientes de primera calidad. Yo probé pizza “la perla”, una receta original con ingredientes como pasta de tomate, queso mozzarella, cebolla, camarones, mejillones, palmitos, ostras, calamar, cilantro y limón. No se va a encontrar esto en otro lugar y debo decir que combina muy bien con su masa madurada. Es una de las más pedidas, sobre todo por extranjeros que normalmente no tienen la posibilidad de probar estas combinaciones en una pizza.

La laureada en 2024 en el concurso de Tulio fue la “fusión ahumada”, una pizza que va con pasta de tomate, queso mozzarella, pollo salteado, tocineta, cebolla caramelizada y queso ahumado. ¡Muy merecido reconocimiento!

Otras opciones recomendadas son la “cuatro estaciones” (pasta de tomate, queso mozzarella, champiñones, jamón, aceitunas y tomate cherry) y la de carnes maduradas (jamón, salami, pepperoni y tocineta).

Revisen bien la carta porque es amplia y también encuentran buenas pastas, cortes de carne, comida de mar, asados y una muy buena carta de cocteles (de la casa, clásicos y de autor) para acompañar los platos.

Dirección: calle 18 No 2-72

Instagram: @artesanal_restobar