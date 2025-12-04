El restaurante de Barranquilla en donde se consiguen todos los platos típicos colombianos

Para nadie es un secreto que Barranquilla se está convirtiendo, por su progreso, en un sitio turístico al que todos quieren ir, conocer, tomarse una foto y ver qué de nuevo tiene como atractivo en la región Caribe. Incluso hace poco se inauguró la “luna del río” y se confirmó que el estadio metropolitano albergará la final de la Copa Suramericana en 2026. Tal vez por eso la ciudad está teniendo un despertar gastronómico que ya no solo abarca la comida típica de la costa Caribe, sino que también se está expandiendo a otras recetas que agrupan costumbres diferentes, recetas y preparaciones de otras regiones.

Así nace “Chavelita”, un restaurante que hace poco abrió sus puertas al público y que inspiró a su dueña (Chave Rada) quien siendo costeña pero criada en Bucaramanga, añora esos viajes por carretera en donde degustaba la carne oreada, el caldo de huevo, las arepas con ceniza y chicharrón, la lechona o la tradicional ternera a la llanera del oriente del país.

Su carta ofrece por ejemplo en las entradas las famosas empanaditas de iglesia rellenas de guiso, papa y carne de res, en una canastilla de ocho unidades para compartir en familia. Arepa de queso con leche condensada, mazorca bogotana (de esas que consigue uno frente la estadio el Campín o las que venden a las afueras de la capital) o unos chorizo santarrosanos melaos y caramelizados en gaseosa colombiana acompañados de Papa criolla frita.

Yo creo que es una gran idea que le puede ayudar sobre todo al turista extranjero aquel haga un tour gastronómico en un solo sitio, y que se empape más de la gastronomía de nuestro país.

Dentro desayunos se puede encontrar uno con un migao o un calentado paisa con fríjoles y chicharrón, un caldo de costilla (que tanto nos gusta a los rolos) o un cayeye samario con hogao y chicharrón. Ya hablando de los platos fuertes pude ver que se consigue en la sección de “picadas Chavelita” bofe, chunchullo, cuajo, morcilla, longaniza, y demás “frutos de cerdo”. Pero también se puede sorprender con una buena posta cartagenera, una sobrebarriga con papas chorreadas, mondongo, ajiaco, mute, mote de queso. Postres como la cuajada, el merengón, el enyucado con coco y helado y hasta las brevas con arequipe, hacen las delicias del lugar.

Instalaciones modernas que combinan con lo colonial y tienen una fuente que brota “Colombiana la nuestra” que recibe a los comensales y que ha causado impacto.

¡Una recomendación a ojo cerrado en la bella Barranquilla!

Dirección: calle 80b No 42-48 (abre todos los días de 8am a 8pm)

Instagram: @chavelita.col