En sus 500 años Santa Marta vivirá una nueva edición del Burger Fest

Siempre será agradable volver a la bella Santa Marta; es una ciudad que quiero mucho y en la que claramente me siento cómodo. Por eso acepté gustoso la invitación para ser jurado de una nueva edición del Burger Fest SMR, un festival gastronómico que promete deleitar a los amantes de las hamburguesas con la participación de más 20 hamburgueserías locales. Los comensales podrán disfrutar de esta actividad al interior de los negocios participantes desde el 28 de octubre al 3 de noviembre de 2025.

PUBLICIDAD

Durante esta semana, los asistentes podrán disfrutar en las instalaciones de cada restaurante de hamburguesas artesanales creadas exclusivamente por el mismo precio del año pasado: a $19.000 cada una. Este evento busca apoyar a pequeños y medianos restaurantes en medio de la desaceleración económica ofreciendo una plataforma para aumentar su visibilidad y atraer nuevos clientes.

Nuevamente el público tendrá la oportunidad de elegir su burger favorita del festival, el año pasado la hamburguesa ganadora del festival fue la FANTASTIC BURGER de la Gloriosa. La invitación por parte de los organizadores y por supuesto de nosotros los jurados, es a visitar el mayor número de restaurantes participantes durante la semana del festival para entre todos elegir a la reina hamburguesa del 2025.

Los organizadores de este evento cuentan gran trayectoria en la ciudad organizando las rutas de Burger Battle 2019, Santa Marta A La Carta (restaurantes gourmet), Salchipapa Fest, Burger Fest, A La Carta Sweet (postres) dentro de una largalista de actividades realizadas desde el año 2019.

El Burger Fest SMR promete ser el evento más importante en el calendario gastronómico de la ciudad, brindando una oportunidad para que los restaurantes locales muestren su creatividad y calidad en cada bocado. Para conocer los restaurantes participantes y mayor información del Burger Fest SMR, los interesados pueden seguir la red social de Instagram del evento en @alacartafest.co

¡Pa allá voy mi querida Santa Marta!