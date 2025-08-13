Opinión: ¿Mauro Silveira está a la altura de Junior?

Siento que alrededor del plantel tiburón, son muchos los sentimientos encontrados, tanto de hinchas como de la prensa deportiva. Algo si está claro, y es que este equipo, siendo líder invicto de la liga parte II 2025, tiene cosas por mejorar. Que de 14 puntos obtenidos de 18 posibles, no puede tener una cara en un tiempo, y otra en el segundo. Como al final lo dijeron Alfredo Arias, y Yimmi Chará, en rueda de prensa tras el empate obtenido frente a Envigado, fueron “malas decisiones” que, sin duda, afectaron el objetivo inicial. Es otro punto que bien sabrá el cuerpo técnico cómo solucionar. Pero, ¿“darle palo” a Mauro Silveira? no. No por ahora...

No voy a ocultar que generó mucho escepticismo su llegada a Junior. Y es que el sólo hecho de la nota alta que dejaron sus compatriotas antecesores, Viera y Mele, frente a su escaso recorrido internacional (Sólo jugó con Montevideo Wanders, 2018 - 2025), colocó a más de uno “cabezón”, y preguntándose por qué mejor la titularidad no se la entregaron a Jefferson Martínez, que siendo alternativa en el equipo, tuvo grandes presentaciones. Pero pesó mucho el interés de don Fuad Char sobre el portero charrúa de 25 años, seguramente, pensando a futuro, en un lucrativo negocio. ¿Y saben algo? por ahora, creo, que no ha fallado en su pronóstico.

En este Junior, líder e invicto, Silveira ha disputado seis partidos en liga, y ha recibido seis anotaciones. Pero sin ser, por ahora, figura de compromisos, donde sus atajadas sobresalgan más, que la labor defensiva u ofensiva de sus compañeros (han marcado 14 goles), no ha pasado desapercibido. Por lo menos, en el reciente juego ante Envigado, evitó tres claras del rival, en un primer tiempo para el olvido del onceno barranquillero. Sin dejar atrás sus impecables actuaciones. Ah!! qué ha tenido salidas en falso? Claro.. Muy pocas, eso sí. O acaso, Sebastián y Santiago, no las tuvieron? En ésta ocasión, mi querido amigo, quien piensa diferente a mí, está equivocado. Una comparación más que odiosa y fuera de lugar.

En torno a la pregunta si Mauro Silveira está a la altura de ser titular en Junior, sin temor a equivocarme, digo que sí. Y lo está demostrando, con hambre de gloria y sed de victorias. Al final el tiempo me juzgará...