Opinión: ¿La prensa deportiva es mala para Junior?

Miles de interrogantes surgieron a raíz de la última rueda de prensa de Alfredo Arias, técnico rojiblanco, donde el uruguayo manifestó que protegerá a sus jugadores de comentarios “poco humildes” en torno al buen momento del equipo en el arranque de la liga. Pero me pregunto, ¿Quién dijo que Junior ya es el campeón?

No lo entendí, la verdad. Y tampoco quiero pensar que a Alfredo Arias le gusta buscar controversias donde no las hay, como el que sabemos que se fue, y por la puerta de atrás. Siempre lo he visto como un gran señor, dentro y fuera de las canchas. Defiende lo suyo, a carta cabal, y con verdaderos fundamentos futbolísticos. De hecho siento que Junior estaba en mora de contratarlo. Si bien, no he cambiado mi forma de pensar sobre él, me quedó sonando esa salida en la última rueda de prensa que tuvo, al manifestar que protegerá a los jugadores de comentarios de la prensa cuando hablan de un súper equipo, sin techo, y ya como el verdadero Real Madrid de Colombia. Eso lo digo yo, para poner en contexto a mis lectores sobre lo sucedido.

Hay algo muy claro en esta actualidad en la que vivimos, donde las redes sociales se convierten en el vehículo de supervivencia para muchas personas que no ejercen el verdadero oficio del periodismo en Colombia. Esos, con tan sólo un celular y un micrófono, se colocan al frente de la cámara del móvil, y comienzan a hablar barbaridades de lo que ven, lejos de un verdadero análisis objetivo, y al tiempo, lleno de enseñanzas. Como también a elogiar, con tan sólo cuatro fechas disputadas en la liga, a un Junior, que además de grandes virtudes, tiene muchos problemas por resolver. Eso lo sabe muy bien el técnico. Ellos, mi querido profe, son los que usted debe identificar, y alejar del interés de sus pupilos. No de la verdadera prensa deportiva en Barranquilla, que en ningún momento, a “endiosado” a estos chicos de carne y hueso.

Se lo juro, profe Arias, que NINGUN periodista en la arenosa, ha tratado de decir que este Junior tiene pasta de campeón, arrancando la liga. Que es líder, e invicto del campeonato, es innegable. De que busca siempre ir al frente, sin reparos, también. De que cuenta con individualidades de gran nivel, ni se diga. Pero de que no es perfecto, totalmente cierto. De que le entran las balas, literalmente, una verdad tan evidente como que el agua moja. Entonces, ¿Por qué pensar que nosotros somos mala influencia para los jugadores? Hasta el punto de pensar que nuestros comentarios carecen de humildad? No, profe.. Por ahí no es. Son los otros, los que se disfrazan de periodistas, en medio de la viralidad de las redes sociales, que usted también lo reconoce, para crecer en suscriptores, reproducciones, visualizaciones, y likes, y así, en medio de los algoritmos de las plataformas digitales, ganar dinero. Sencillo.

Mi propuesta es, mi querido profesor Arias, hacer caso omiso a quienes usted creé, son periodistas. Si gusta, le puedo colaborar, para desenmascarar en Barranquilla, a esos “periodistas de San Andrecito” que siempre han existido, y que desgraciadamente, han dañado la imagen de los verdaderos colegas que, con estudios, y fundamentos, enarbolamos la bandera del verdadero periodismo deportivo.

POSDATA: Gratis, profe!!