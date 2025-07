Si quieren 40 mil hinchas, “el muñeco” no ha llegado a Junior

La misma historia de siempre. Y no es porque llegue un nuevo cuerpo técnico, refuerzos o exclusivos planes de mercadeo para adquirir las boletas o abonos, o cualquier otra cosa. No. De hecho en Junior se valora el esfuerzo económico que hace su directiva para cumplir con las expectativas en el periodo de contrataciones antes de arrancar la competencia. Ya que no respondan dentro de la cancha, es harina de otro costal.

Sin embargo, la afición rojiblanca, más que burlarse de las declaraciones de Fuad Char, patriarca del onceno barranquillero, cuando le respondió la pregunta al veterano colega Mike Fajardo sobre cómo iban a manejar el tema de la afición ante el arranque de los trabajos de ampliación de tribunas del estadio Metropolitano en el mes de agosto, y al decir que no lo permitiría porque quería cada 15 días un escenario con 40 mil personas, lo que hizo fue ilusionarse. Esa respuesta, para ellos, fue lo más parecido a una promesa por traer a un jugador de gran nivel, de gran cartel, que los coloque a soñar con la decimoprimera estrella al lado de Teófilo Gutiérrez, Javier Báez, Yimmi Chará, Jordan Barrera, entre otros. Pero, hasta ahora, sólo promesa de politiquero barato, de cumbiambero, como decimos en la costa.

Aunque yo considero que, así sea que traigan al mismo Yamine Lamal, o a Kylian Mbappé, o alguien similar, el Metropolitano no se llenará en cada juego de “el tiburón”. ¿Y por qué? Sencillo: Junior dejó de ser esa verdadera pasión de décadas anteriores. Con el pasar del tiempo, aunque está en el corazón de muchos barranquilleros, la realidad es otra. Y diversos son los motivos; es claro que el hincha prefiere ver por televisión el juego, por economía y seguridad. Ir al estadio ya no es prenda de garantía. La comodidad de la casa, no tiene precio. Súmele el descontento o decepción que puede generar la confección de una nómina previo a un partido, y de paso, cómo juegue dentro de la cancha. Ya el hincha no escoge partidos. Sólo si Junior llega a la final. Pare de contar. En fin...

Pero no cabe duda que, en medio de ese anhelo de ver el coloso de la Ciudadela 20 de Julio lleno cada 15 días, se necesita uno o dos “muñecos” de peso. Por lo menos para asegurar un promedio de 25 mil hinchas en cada juego de local de Junior. Y eso como tal, hasta ahora, no se ha dado. Mauro Silveira y Lucas Monzón, uruguayos, llegaron cargados con buenas referencias, pero con poco conocimiento de ellos. La renovación de Fabián Ángel, Jermein Peña y Teófilo Gutiérrez, ilusionan. Pero una sola o dos golondrinas, no hacen verano. El mercado colombiano no ofrece ese “calidozo” que llene estadios, y menos en las posiciones requeridas por el nuevo cuerpo técnico, en cabeza de Alfredo Arias: un lateral izquierdo, un volante extremo, un diez de clase, y un verdadero nueve en el frente de ataque. El panorama es poco alentador.

Así las cosas, Junior y su departamento de mercadeo deberán apelar a estrategias únicas e innovadoras, para cumplir ese objetivo con “muñecos o sin muñecos”. No piensen en que la única forma sea entrando gratis al estadio. No es la idea. Pero debe ser algo que al tiempo se convierta en un verdadero modelo empresarial. ¿Misión difícil? ¿Misión imposible? Sólo el tiempo lo dirá...