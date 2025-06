A lo largo de la historia, figuras poderosas han marcado el rumbo de las naciones, dejando tras de sí legados complejos. Pensemos en Alejandro Magno, el joven conquistador; forjó un imperio vasto pero sembrado de ciudades destruidas y pueblos esclavizados. Su ambición desmedida trajo consigo muerte y sufrimiento. O miremos a Napoleón Bonaparte, el estratega francés que emergió de la Revolución, dominó Europa con su genio militar, pero también fue un Tirano Megalómano que sacrificó millones en guerras por su gloria personal, imponiendo regímenes autoritarios. Estos “grandes” de la historia nos enseñan que el poder absoluto puede moldear países, pero a menudo a un costo humano terrible.

Es crucial entender que nuestro líder actual, Petro El Asqueroso, guarda similitudes con estos personajes históricos. No solo por sus acciones y los lentos pero palpables efectos negativos de su gobierno, sino porque incluso los tiranos del pasado, en medio de su crueldad, buscaban embellecer sus capitales, aunque fuera por vanidad. Nuestro gobernante actual ni siquiera ofrece esa ilusión de grandeza.

La Repugnancia Moral: El Significado de “Asqueroso”

La palabra “asqueroso” va más allá de la simple repulsión física. Proviene del latín y evoca la idea de excremento, de suciedad. En su sentido más profundo, describe algo que provoca una Profunda Repugnancia Moral, un rechazo visceral por su bajeza ética, su falta de decencia y su vileza intrínseca. Lo asqueroso corrompe el espíritu y mina la confianza. Cuando calificamos a alguien de asqueroso, es porque sus actos, sin lugar a dudas, merecen ese calificativo. Esta comprensión es fundamental para analizar la situación actual de nuestra nación bajo su liderazgo.

Colombia en la Encrucijada: Una Esperanza Perdida

Nuestro país atraviesa un momento muy delicado. La ilusión de un cambio sensato y equilibrado, una mejora real que tomara lo mejor de las ideas de izquierda y derecha, combinando teoría y práctica de manera realista y posible, se ha desvanecido. Con el reciente atentado contra Miguel Uribe, una figura emblemática de la derecha, queda claro que la presidencia en 2026 no estará en el centro. Esa figura moderada, capaz de integrar las mejores propuestas de ambos espectros políticos para transformar la sociedad de manera efectiva, es hoy, para mí, solo un anhelo lejano. Esa esperanza se ha perdido.

Petro al Descubierto: Un Politiquero sin Máscara

Como feminista, ciudadana y comunicadora, asumo plenamente la responsabilidad de mis palabras. Esta columna no es un ataque gratuito, sino mi juicio basado en la evidencia y la profunda desilusión que ha generado la administración de Gustavo Petro.

Reconozco que en algún momento deposité mi confianza en él. Sin embargo, con el tiempo, comprendí que era simplemente un politiquero más. Lo que jamás imaginé fue la magnitud de su politiquería al alcanzar la presidencia. Aceptar esta realidad tuvo un costo personal significativo. Esa experiencia inicial, en la que incluso defendí su gestión del entonces procurador, hoy me impulsa a hablar con honestidad y a afirmar, desde la perspectiva que dan el tiempo y los resultados de su gobierno, que nuestro tirano moderno es, sin duda, El Asqueroso. Y a continuación, expongo mis razones.

Petro se ha revelado como un Embaucador Vulgar y un Traficante de Derechos. Las pruebas de ello se acumulan de forma vergonzosa. Las revelaciones de presuntas alianzas con criminales durante su campaña, que antes parecían chismes, hoy son una realidad descarada. Varios medios y quejas ciudadanas han informado sobre acercamientos con personas cuestionadas, como las investigaciones que involucraron a su hermano, Juan Fernando Petro, en supuestos encuentros en cárceles buscando un “pacto social” que, para muchos, se entendió como una forma de conseguir votos. Que el presidente muestre simpatía por delincuentes es Inaceptable. ¿Cómo se puede buscar la paz cuando el camino está lleno de corrupción, engaños y un claro negocio con los derechos?

Desde el famoso “Pacto de La Picota” —una controversia ampliamente cubierta por medios como Semana y El Tiempo, que mostró supuestos acuerdos con presos— hasta las revelaciones de sus colaboradores más cercanos, la sombra de la ilegalidad ha seguido a Petro y su equipo desde antes de su llegada a la Casa de Nariño. Las advertencias de personas como Viviane Morales, ex Fiscal General de la Nación, quien en varias ocasiones ha mostrado su preocupación por el daño a las instituciones y la polarización del gobierno actual, no fueron en vano. Las investigaciones por presunta financiación ilegal de su campaña, con dineros sin explicación y pruebas que indican que los “chismes” eran, de hecho, su forma de operar —como se ha investigado en casos que involucran a exfuncionarios de su campaña—, son hechos inaceptables. No se puede negociar la paz con la corrupción en el bolsillo, ni construir un futuro prometedor mientras se trafican los derechos de todas las personas.

Promesas Vacías y un País en Retroceso

Gustavo Petro, actuando como un político preocupado por su imagen, ha usado las causas más importantes y justas como bandera para subir al poder. Él, que en su delirio se ha llamado a sí mismo el “Último Aureliano” (en referencia al personaje de Gabriel García Márquez), o ha invocado el espíritu de Simón Bolívar como un “Refundador” de la Nación, ha terminado siendo solo un hablador que insultó la inteligencia de la gente. Mi posición, desde Feminismo Artesanal, siempre será a favor de los y las más desfavorecidas, haciendo resistencia activa. Sin embargo, no puedo ignorar la realidad. Gustavo Petro traicionó todos los principios de la búsqueda de un cambio. Y lo ha cambiado todo para peor. Aunque en el papel, en el discurso y en la palabrería, la propuesta sonaba muy bien y las minorías se sentían representadas por un gobierno humanista del progreso, en la realidad, en los hechos, lo que nos proponen es un cambio Horrible.

Su gobierno ha sido una serie de desastres: el Deterioro de Ecopetrol —mostrado por la baja en la producción y la incertidumbre en la búsqueda de petróleo, según análisis financieros y de la industria—, el Descuido de la Educación —con decisiones como la suspensión de créditos del ICETEX que perjudicaron a los más necesitados—, y el nombramiento de líderes sociales sin experiencia en la administración pública ni en política social. A esto se suman las dudas constantes sobre la capacidad de sus colaboradores, como aquellos acusados de no haber terminado sus estudios o de mentir sobre títulos de posgrado, y las preguntas sobre la propia formación de Petro y la información que ha dado por más de 30 años sobre su carrera política. La lista de inconsistencias y críticas es muy larga. Por ejemplo, no ha puesto en marcha ni una sola de las universidades que prometió a la población afro.

Finalmente, me encantaría que una figura con sus luces y sombras como Alejandro Gaviria llegara al senado. Él tiene el Talante Demócrata que necesitamos, su interés en una Política Posibilista, Constructiva y en Tender Puentes donde ahora hay muros, es lo que la Nación requiere.

Nota Final

