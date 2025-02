Opinión: El Junior de Farías ahora sí ilusiona

¿Qué si soy “teísta? Sí. No lo niego. Y me ilusiono tanto con su debut como ningún otro en el ”Teísmo”, porque siento que sería la cereza que le haría falta al pastel rojiblanco que ya está degustando la afición tiburona de muy buena manera. Y es que en Barranquilla, y no por el Carnaval, se está viviendo un tremendo entorno a nombre de la “querida de la arenosa”, su Junior del alma.

En esta liga, con César Farías, se ha pasado del infierno a la gloria, de los insultos a los aplausos, del odio al amor. Después de la “empatitis” en el arranque del 2025, teniendo como antecedente el haber terminado eliminado en las semifinales del año anterior, llegaron los gozosos, coincidencialmente con el arribo al equipo de Teo. El envión anímico ha sido increíble, sumado a las victorias ante Once Caldas y Boyacá Chicó, este último después de 9 años y 9 meses. Brincaron, literalmente hablando, de la decimosegunda posición a la quinta en la tabla, lo que deja al descubierto su gran mejoría en su preparación y el nivel individual de sus jugadores.

Ahora, en el camerino, se escuchan más voces de líderes naturales. No sólo es Carlos Bacca, o Didier Moreno, o Santiago Mele. En los últimos días la afición de Junior conoció a uno nuevo, que llegó como refuerzo y se quedó con el puesto. Hablo de Javier Báez, el defensor central paraguayo, que desde que recibió la oportunidad de jugar como titular, no se ha cansado de demostrar todo su poder guaraní en el cuarteto defensivo rojiblanco. Tomó ya la vocería como líder y, con verdaderas arengas, animó a todos sus compañeros y los convenció de que en la altura también se puede ganar. Y así fue...

¿Que si se puede soñar ahora? Claro que sí. Pero ojo, con los pies bien puestos sobre la tierra. En algún momento se acabará el invicto, se perderá, se recibirán goles. Como decimos por acá, a Junior también le entran las balas. Son humanos y cualquier cosa puede pasar. ¿Que deben corregir detalles? También es cierto. No son perfectos. El cambio de actitud dentro de la cancha ilusiona y lleva a creer que se puede conseguir la clasificación a las semifinales antes de lo pensado y no sufriendo, como en las últimas campañas.

“Esto es Junior” nos malacostumbramos a escuchar, por dejarlo todo de último... por creer que clasificar de primero es igual que de octavo, pariendo, sufriendo. No. Junior tiene nómina para cabalgar en los puestos de honor sin ningún problema durante la temporada regular. Eso da confianza dentro del plantel, y a su técnico, de saber administrar bien su nómina; de darle el mejor aire que necesita para tener luego una recta final exitosa.

Y todos a esperar la gran noticia. De conocer la convocatoria oficial del equipo para el juego de este lunes ante Envigado y saber si estará Teófilo Gutiérrez en ella. Hay mucha expectativa. Su perfume está a poco de sentirse nuevamente en Barranquilla. El Teo de la gente está que se juega...