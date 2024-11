Opinión: ¿Qué Junior ganó de vaina? ¡Pa’ jodelo!

Ya en Barranquilla nos hemos acostumbrado, desde hace rato, a sentirnos como una república independiente dentro del país futbolero en el que vivimos. El famoso regionalismo del que siempre hablamos dentro y fuera de “la arenosa”. Es normal. Pero, ¿demeritar la victoria de Junior sobre América? ¡Eso no, papá! Como quien dice, todo lo del pobre es robaooo...

Sin duda, “la mechita roja” buscó desde todo punto de vista el empate en un juego complicado, pero Junior lo impidió con un gran trabajo táctico del técnico César Farías, y un Jefferson Martínez inspirado bajo los tres palos del arco rojiblanco. Entonces, porque América tuvo mayor posesión del balón y el portero sacó de todo, ¿el equipo barranquillero no debió ganar? ¿Los argumentos defensivos no son válidos en el fútbol? ¿Jugar sin el balón no cuenta? ¿Y el gol de Bacca, qué?

La mínima diferencia a favor de Junior en Barranquilla bastó para picar en punta en el cuadrangular B de la liga (Once Caldas y Tolima empataron a cero goles). Un resultado, duela a quien le duela, porque parece que así es, con total autoridad. Y es que ganar en esta serie semifinal, en partidos tan cerrados, donde cualquiera puede aprovechar el más mínimo error para capitalzarlo en gol, es el justo premio a la eficacia y el trabajo en equipo.

Es muy cierto también que, “ganar como sea” en estas instancias de la liga juega un papel protagónico. Desafortunadamente el ganar por merecimiento no cuenta en la tabla de posiciones ni mucho menos en las frías estadísticas. Sólo en el balance de un cuerpo técnico para defender lo indefendible. Aquí, es sencillo, sin rodeos ni pendejadas: ganaste, empataste o perdiste. No hay otra opción. Y Junior ganó. Eso es lo que vale.

Dejen ya “la lloradera”. No es sano, de verdad. El fútbol es para disfrutarlo sin urticaria. Eso lo que genera es mala vibra y violencia. Hoy el mundo Junior disfruta de una victoria alcanzada a pulso y tesón. Que servirá también de a mucho si logra, en la gira que tiene el equipo por fuera ante Tolima y Once Caldas, sacar resultados positivos que lo mantengan como líder de su zona. Hoy Junior tiene como seguir dando golpes de autoridad de visitante. Lo ha demostrado.

¡Esto es Junior! No lo olvides