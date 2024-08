¡Feliz Cumpleaños Ángel de plata!

Como cucuteño, como colombiano y como deportista que fui, no puedo ocultar mi orgullo y satisfacción por la medalla de plata conseguida por Ángel Gabriel Barajas Vivas en los Juegos Olímpicos París 2024, haciendo historia para Colombia con tan solo 17 años de edad.

Ángel se convirtió en el primer colombiano en lograr una presea en la gimnasia artística, lo hizo en la barra fija con un puntaje de 14.533, los mismos que el ganador de la medalla de oro, el japonés Oka Shinnouske, que obtuvo una mejor calificación en la rutina, lo que definió el podio.

Su nombre quedará inscrito en la historia del país como el deportista más joven en lograr una medalla olímpica, además, se convirtió en el sudamericano más joven en ganar una presea en los Olímpicos, superando el récord que ostentaba el brasileño Jorge Fernández que, en Moscú 1980, se quedó con la medalla de bronce en la natación relevos 4x2000 libres, con 18 años y 11 días.

El cucuteño llegaba a la cita en París para hacer su debut en los Olímpicos, la competencia que todo deportista sueña con alcanzar. Cuatro años de intenso trabajo eran la mejor forma de probarse con los grandes, con los de la élite mundial. Muchos aseguraban que el deportista llegaba a ganar experiencia, pero los planes de Dios, como él mismo lo asegura, son perfectos.

Hoy celebra su cumpleaños número 18 saboreando el triunfo, prueba de su sacrificio, entrega, dedicación, constancia, trabajo y fe desde que tenía cuatro años. Las madrugadas, las ocho horas diarias de entrenamientos, las frustraciones, las lágrimas, las caídas, los sacrificios, quedaron atrás. Todo valió la pena, sobre todo el esfuerzo de su familia y entrenadores, los que siempre estuvieron ahí, los que siempre apoyaron y no defraudaron.

Y es que este Ángel de plata, es el espejo de muchos deportistas que en Colombia se hacen a pulzo desde muy niños, con el apoyo de su familia, quienes están listos para soñar a la par con sus hijos, dispuestos a hacer lo que sea para la compra de uniformes, jornadas de entreno, desplazamientos, competencias, cuando apenas están iniciando.

Ángel hasta el año 2019, entró a hacer parte de los programas de talento y reserva del Ministerio del Deporte y en el 2021 fue incluido en el programa Atleta Excelencia, reglamentado por la Resolución 222 de 2017.

Después de esta experiencia en París 2024, el cucuteño servirá de inspiración a muchos gimnastas y deportistas colombianos que sueñan con representar al país en unos Olímpicos y estar en el podio.

Lastimosamente en medio de esta celebración que nos puso a sonar a nivel internacional y que nos llenó de orgullo, llegó la noticia que entristeció el panorama: la reducción significativa, cercana a un 66% para el 2025 en el presupuesto del Ministerio del Deporte. A hoy solo se tienen confirmados $460.000 millones para el funcionamiento y la inversión de esta cartera, aproximadamente $848.000 millones sería el recorte para el deporte colombiano, que en 2024 tenía un presupuesto asignado de $1,3 billones.

¿Cómo explicarles a los niños que quieren salir adelante a través del deporte que en este país no hay apoyo? ¿Cómo decirles que el deporte no es una prioridad para el gobierno? que solo importas cuando ganas medallas y puedes hacer parte de un programa para que te den apoyo, o lo que siempre sucede, te conocen cuando tu nombre se toma las páginas, los medios escritos, televisivos y digitales a nivel internacional y todos aprovechan el momento de fama, de victoria.

El Ministerio del Deporte ha tenido tres cambios de ministras en la actual administración y los resultados en París 2024, no fueron los esperados, teniendo como referente los logros obtenidos en Río 2016 y Tokio 2020.

Hago un llamado al gobierno para que, en las mesas de trabajo con el Departamento Nacional de Planeación, se logre una negociación efectiva y en favor del deporte, con un presupuesto acorde a las necesidades donde se tenga en cuenta la voz del deportista.

El deporte no es un juego, no es de momentos, es de todo un proceso de entrenamiento y fortalecimiento, de potenciar nuevos talentos, de invertir en infraestructura, fogueos, entre otros. Muchos desertan por no encontrar condiciones con calidad para sus prácticas y ahora sin un presupuesto digno, ¿Qué pueden esperar los deportistas?

Hoy solo puedo desearle a Ángel un ¡Feliz Cumpleaños!, lleno de más sueños por cumplir. La mayoría de edad llegó con el sabor del triunfo, de la gloria. Espero que seas ejemplo e inspiración de muchos en el Coliseo Eustorgio Colmenares de Cúcuta, que sigas haciendo historia y que escribas tú nombre en letras doradas.