Los DDHH como eje central de los negocios no tradicionales

Recientemente he tenido la oportunidad de participar en reuniones con el sector empresarial, donde cada vez es más frecuente escuchar conversaciones acerca de la importancia de los derechos humanos (DDHH). En algunos casos, he notado un interés diferente de los empresarios por conocer más sobre esta temática. Así mismo, revisando y adaptando a la realidad de nuestro país con foco empresarial los documentos de nuestra casa matriz, el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), desde CECODES hemos identificado que en su gran mayoría se estructuran teniendo en cuenta los derechos humanos como eje central y analizando las tendencias para este año, donde estamos en un mundo volátil y fragmentado y en donde más de 60 países votarán para elegir a sus gobernantes, es importante el factor decisivo que juegan los derechos humanos en la toma de decisiones individuales y colectivas.

Es evidente que nos falta mucho camino por recorrer para lograr los objetivos de las agenda globales, como los ODS, el Acuerdo de París de clima, el Acuerdo de Montreal de biodiversidad y la hoja de ruta propuesta por CECODES, la Visión 2050 Colombia, por lo cual es importante fortalecer las habilidades en las temáticas de sostenibilidad, incluyendo un enfoque de derechos humanos y empresas, en donde el abordaje de este tema se identifique como una oportunidad diferencial para minimizar los riesgos empresariales y acelerar las transformaciones que el mundo y el país necesitan.

Por lo anterior, CECODES actualizó el Panorama de DDHH y empresas en Colombia a través de su versión 2.0. En este documento buscamos identificar los avances en la gestión de derechos humanos del sector empresarial en esta temática. En esta versión del panorama, a diferencia de la anterior, encontrarán respuestas de 100 empresas, no solo grandes; esta vez logramos la participación de medianas, pequeñas y microempresas lo cual nos muestra los avances que las empresas han tenido frente a la gestión de los derechos humanos. También, conocerán en esta publicación el conocimiento que tienen las organizaciones de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y DDHH, resaltando los asuntos que ellos consideran más relevantes según la gestión propia de cada empresa. Así mismo, se identificaron el número de empresas que vienen trabajando procesos de debida diligencia en derechos humanos y el compromiso de su alta dirección; además del abordaje que tienen con los diferentes grupos de interés, y en esta ocasión incluidos los inversionistas. Finalmente, los principales hallazgos los comparamos con la primera versión de este Panorama, del año 2021, con el objetivo de identificar los avances (de las grandes empresas), los desafíos y replantear estrategias para cerrar posibles brechas.

Quiero hacer un llamado a los diferentes actores para que conozcan esta nueva versión del Panorama de DDHH y empresas en Colombia, con el fin de identificar las oportunidades que trae incluir esta temática dentro de la estrategia empresarial, valorar los costos de la inacción, pero más importante, liderar con el ejemplo para fortalecer su estrategia empresarial e inspirar a sus grupos de interés para que juntos pasemos de la teoría a la acción y de la acción a la ambición. En CECODES pueden contar con un aliado estratégico cercano para acompañarlos en la estructuración e implementación de una estrategia de derechos humanos con enfoque empresarial, apalancados en nuestra experiencia y en las herramientas de nuestra casa matriz, el WBCSD.