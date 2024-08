Opinión: ¿Y quién dijo que Arthur the King se iba?

No fue más que eso, un verdadero chisme. Pero en Barranquilla uno de esos, y más cuando se trata de Junior, no corren, sino que vuelan. Hoy las redes sociales, y algunos medios en busca de likes, suscriptores y demás, alimentaron la ilusión de muchos que aunque saben que Arturo Reyes fue campeón con Junior en diciembre de 2023, y que en el semestre anterior estuvo a punto de repetir final en liga, que clasificó al equipo a la copa Conmebol Libertadores, que pasó de primero su grupo y que hoy está en fase de octavos, no lo soportan. Sus detractores dicen que es déspota, agrandado, intransigente y supremamente terco, pero el hombre se mantiene en la pelea con el tiburón.

PUBLICIDAD

El partido ante Alianza FC, que sirvió de fondo a la gran fiesta por el centenario que se llevó a cabo en el estadio Metropolitano, no fue el verdadero plato fuerte que la afición rojiblanca esperaba. Ese empate en el último minuto aguó cualquier festejo, tanto que muchos, a las afueras del coloso de la Ciudadela 20 de Julio, pidieron la salida de Reyes. Es normal. Somos dados a exigir para que quiten y pongan técnicos o jugadores. Es normal. Como también la habitual reunión del entrenador con don Fuad Char, máximo dirigente del club barranquillero, todos los martes. Esta vez no fue la excepción, y no pasó absolutamente nada.

Seguramente pudo haber existido algunas recomendaciones de cara a lo que será el próximo compromiso de Junior en la fase de octavos de la copa Conmebol Libertadores ante Colo Colo en Santiago de Chile el 13 de agosto. Y es que siempre lo hacen: aplauden lo bueno de un juego, y resaltan lo negativo para que no vuelva a suceder en la próxima fecha. Pero cónclave, día decisivo, JAMÁS. Puro humo.

Hay tranquilidad normal dentro del plantel, como también la presión que impone dirigir un equipo como Junior. No es fácil, y así, en más de una ocasión, Arturo Reyes lo ha dejado claro dentro y fuera de las canchas. Es la presión de un grande del fútbol colombiano.

Por ahora, THE ARTHUR KING, no se va. Tengan paciencia, y mucha, porque por ahora, no se va.