El legado de 1994 en el rock

Unplugged in New York. Nirvana. Fue un disco acústico grabado seis meses antes de que el vocalista de la banda Kurt Cobain se suicidara en 1994. A diferencia de los discos Unplugged de otros artistas, Nirvana seleccionó covers y material poco conocido p

Seguramente al repasar los años anteriores en música, todos tienen varios álbumes inolvidables. Pero hay años que marcan, sobre todo cuando se miran en perspectiva. Este año hemos celebrado uno tras otro los cumpleaños número treinta de muchas joyas inolvidables. 1994 fue un año único para el Rock. En este articulo veremos como y por qué este año fue tan icónico.

Arranquemos por el punk: dos álbumes marcaron la consolidación de lo que se conocería como Neo Punk, y seguramente son dos de los álbumes más importantes en esta lista. Primero Dookie de Green Day tan relevante como cuando apareció, después Smash de The Offspring que sigue siendo uno de los álbumes independientes más vendidos de todos los tiempos. Juntos fueron los encargados de mostrarle una nueva ola del Punk a las generaciones de la época.

1994 también fue un año donde convergieron dos de los géneros más importantes de los años noventa. Uno en el pico de la ola y el otro en pleno ascenso. En el pico de la ola estaba el grunge que sufriría ese año la pérdida de Kurt Cobain, marcando el principio de su declive. Aparecieron trabajos como Superunknown de Soundgarden, el EP Jar of Flies de Alice in Chains, Purple de Stone Temple Pilots y Live Trough This de Hole. Además, quedaría para la historia el último álbum oficial de Nirvana, el Unplugged, grabado en Nueva York algunos mese antes de la desaparición de Cobain

Pero al mismo tiempo el Britpop, que sería el género prominente en los años siguientes, tendría trabajos fundamentales de sus artistas más icónicos, como el debut de Oasis con Definitely Maybe, y Parklife de Blur, que marcó un hito no solo en la banda sino en todo el género por definir su sonido. Otra de las bandas claves, Pulp, lanzaría el His and Hers.

El rock alternativo buscaría otros sonidos lejos del Grunge. Por estos días cumplió años el famoso primer álbum de Weezer, mejor conocido como el “Blue Album”, que abrió un nuevo camino para otro tipo de oyentes, en lo que se conoció como “Geek Rock”. Con otra textura, Weezer era una banda de letras intimistas con una muy interesante estética

También fue el nacimiento de uno de los clásicos del rock industrial, como The Downward Spiral de Nine Inch Nails. Oscuro, Visceral. Uno de los álbumes más importantes de la historia. Sus canciones, sus portadas, y sus videos solo cobran más importancia cada día.

Otros álbumes que vale la pena nombrar son Grace del desaparecido Jeff Buckley, Ill Comunication de Beastie Boys, Mellow Gold de Beck, Monster de R.E.M. No Need to Argue de The Cranberries y Dummy de Portishead. Es obvio que se quedan fuera varios de la lista. Es imposible nombrarlos a todos

Pero no todo pasó en Estados Unidos o Europa. Latinoamérica vio uno de los álbumes fundamentales del rock del continente, justo de cumpleaños esta semana: RE de Café Tacuba. Álbum sobresaliente en términos de producción y diversidad sonora. Y como si fuera poco en Colombia se produjo el que sigue siendo considerado el más importante de la discografía del país: El Dorado de Aterciopelados fue un álbum que dio un paso adelante con su mezcla de rock con sonidos colombianos, sus letras agudas y cotidianas, y su estética kitsch. Un pedazo de nuestra historia que supera lo musical, y que se ha celebrado como se debe en el último tiempo.

¿Por qué se dio todo esto? No hay un solo factor que explique semejante explosión de creatividad. Escenas alternativas que venían consolidándose empezaron a explotar en esos años, y la industria notó el interés de nuevos públicos en estas escenas. Desde mi punto de vista fue un cruce de caminos que se fueron pavimentando durante años, con un resultado increíble. No todos los años hay tanto para festejar. A continuación, una Playlist con algunas de las cosas nombradas en este artículo. Que lo disfruten.