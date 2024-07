Opinión: Y la "sorpresita" fue Yairo Moreno...

Si de sorpresas tenemos que hablar, esta historia tiene todos los ingredientes. Y volvió a empezar de una manera que cayó como baldado de agua fría. Literal. En la presentación de Junior modelo 2024 II parte, Fuad Char, máximo dirigente del equipo tiburón, dejó a todos con la boca abierta al manifestar que la negociación con Deiber Caicedo se había complicado con el jugador y su empresario (con el club canadiense estaba todo arreglado), y que el tema Yairo Moreno se reactivaba. Las preguntas entonces fueron: ¿Yairo Moreno otra vez? ¿Ese no había despreciado a Junior por irse al fútbol mexicano? ¿Acaso Moreno no pasó los exámenes médicos en el Santos Laguna y por eso no se quedó? ¿Vendrá un jugador con problemas físicos? Todo quedó en silencio.

Oh sorpresa fue verlo, posteriormente a la presentación, en el entrenamiento del equipo barranquillero en el estadio Romelio Martínez. Pero digamos que ahí comenzó todo a tener sentido. Todo estaba prácticamente arreglado y que sólo, por físico protocolo, había que realizarle los exámenes médicos para finiquitar su vinculación. Yairo Moreno es nuevo jugador de Junior.

La contratación de Yairo Moreno al Junior no es mala. Para nada. Pero aquí vienen un par de perlas es toda esta historia: Si él llega al equipo barranquillero es porque definitivamente es más fácil negociar con un jugador dueño de su pase que con otro que, para contar con él, se debe adquirir la totalidad de sus derechos deportivos. Hablo de Deiber Caicedo. Y aunque ahora se dice que el problema pasa por una alta suma que pide su representante por comisión, otra puede ser la razón, por ejemplo, que el club Vancouver Whitecaps, dueño de su ficha, esté pidiendo el pago inmediato de la negociación y no por plazos como a lo ha manifestado Fuad Char.

Otra cosa. A Junior se le reconoce también por ser un equipo muy estricto en sus valoraciones médicas a la hora de contratar previamente a jugadores. Muchas negociaciones se han caído supuestamente por este tema, pero van a otros clubes en Colombia y triunfan. Me pregunto entonces, si Yairo Moreno, que no pasó supuestamente las pruebas en México, llegará al tiburón con algún inconveniente físico o médico que requiera darle un compás de espera. Buen interrogante, porque en Junior, no debe existir margen para los errores.

Para verdades el tiempo. Pueda que resulte y Yairo sea un jugador que deje una huella imborrable en el onceno rojiblanco. Y si no, uno más que ingresará a la lista de contrataciones frustrantes del equipo. Y créanme, esa lista, es bien “mamonúa” en Junior.

