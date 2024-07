Opinión: Ajá, ¿y la sorpresita para el Junior qué?

Diera la impresión que en Junior el tiempo no es el mejor aliado. Los días pasan, y después de la renovación del contrato por un año del goleador Carlos Bacca, pareciera que esa fue la tan anhelada sorpresita de la que habló en su momento Fuad Char, patriarca del onceno rojiblanco. Lo digo además por la forma como Bacca habló en la rueda de prensa, el día de su presentación, al decir que este equipo ya está armado desde el mes de enero, cuando llegaron grandes refuerzos como Yimmi Chará, Victor Cantillo, Rafa Pérez, Marco Pérez, entre otros, y pensar en más nombres sería difícil cuando la afición poco respalda al club en el estadio (llamó la atención al hincha para que se abone).

Pero yo me pregunto algo.. ¿Si está Junior bien conformado para encarar este segundo semestre, cuando de entrada cae goleado 5×3 ante Alianza FC, un equipo poco encopetado de nuestra liga? Me dirán que soy muy implacable con el tiburón cuando apenas están en partidos de preparación. Es posible. ¿Pero dónde quedó entonces la memoria futbolística de un club que sólo ha incorporado a tres unidades (Colorado, Quintero y Lerma)? Es claro que la primera impresión vale más que mil palabras, y la que dejó Junior en Cartagena no fue la mejor.

Es triste que en el mundo Junior, a menos de un mes del centenario, no se tenga claro absolutamente nada. En materia de organización de esta fecha especial, el club no se ha pronunciado, ni del famoso boom que romperá el mercado de contrataciones. Todo marcha a un ritmo tan lento como silencioso. ¡Pero adivinen qué! Es su afición la que planea, por lo menos, no dejar pasar por alto la fecha, con la elaboración de una bandera con los colores rojo y blanco, de 10 kilómetros de largo, para establecer un verdadero récord a nivel mundial.

Hoy todos seguimos esperando en Barranquilla la famosa “sorpresita”. Los nombres en el mundo de las especulaciones no dejan de sonar: desde James Rodríguez, pasando por Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero, hasta pensar en el retorno del gran Teo Gutiérrez. Sea cual sea, hoy el panorama es oscuro de tanto humo en el ambiente. ¡Nada claro!

Y mientras tanto, ¿qué?