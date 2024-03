Opinión: S.O.S. al deporte colombiano

El 11 de julio de 2019 se sancionó la Ley de la República 1967, por medio de la cual se transformó al Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre Coldeportes, en el Ministerio del Deporte como organismo principal de la Administración Pública en Colombia.

Dentro de sus principales funciones está la coordinación de las políticas deportivas del país, además de ser una plataforma para consolidar la institucionalidad, formular, coordinar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos del sector, planificar, promover e impulsar el deporte, entre otros.

Esta semana, el presidente Gustavo Petro, sorprendió con sus comentarios fuera de tono sobre esta cartera ministerial, asegurando “No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no lo encuentro, me parece que es más una pérdida de tiempo, pero así está la norma”, en plena posesión de Luz Cristina López, como nueva ministra del deporte, la tercera mujer que llega a dirigirlo en su administración.

Las dos últimas ministras lamentablemente no realizaron una óptima gestión, que seguramente presidente Petro, lo llevan a esas conclusiones, pero realmente el deporte es un ente transformador de sociedades. Los deportistas no tenemos la culpa de las malas actuaciones de los dirigentes, de su falta de ejecución, muchos se acostumbraron a hablar y no a hacer.

No se puede decir hoy en día que el deporte no es prioritario y que solamente es ladrillo. Señor presidente, ese ladrillo en las regiones es en muchas ocasiones la única oportunidad que tiene la gente para salir adelante, consolidar su talento, soñar e ir en busca de una verdadera transformación de su vida y la de sus familias.

El deporte debe ser un tema prioritario en la agenda del país, así también se construye sociedad y se le apuesta a la paz. El pasado 4 de marzo, más de 20 deportistas colombianos, entre los que se destacan Nairo Quintana, Caterine Ibargüen, Faustino Asprilla, Santiago Botero, Carlos Ramírez, Jossimar Calvo, entre otros, a través de una carta, le hicieron un llamado al gobierno nacional y al presidente Gustavo Petro, para pedirle la conformación de una Mesa Nacional del Deporte. Urge la necesidad de tener un esfuerzo institucional en beneficio de los nuevos talentos, de seguir haciendo nombre en el exterior, de cosechar triunfos.

Desafortunadamente se nota un desinterés de apoyar el deporte, así lo recalca la carta y así lo sienten miles de atletas que necesitan apoyo y merecen ser escuchados. Nos hemos acostumbrado a hacer eco y subirnos al “bus de la victoria” cuando Colombia resuena internacionalmente, cuando se ve como hazaña un logro deportivo, cuando la bandera tricolor está en lo más alto del podio, cuando las futbolistas se convierten en las contrataciones más costosas, pero no solo de aplausos y tocadas de hombro se vive.

Siempre lo he dicho, entre más niños, niñas y jóvenes le apuesten al deporte, menos oportunidad para delinquir, consumir o irse a empuñar un fusil rondará sus cabezas.

En el 2023 el presupuesto para el Ministerio del Deporte creció, teniendo un incremento del 60% respecto a la vigencia del 2022, para este 2024 vuelve a ser positiva la asignación con $1.364.340.146.323, como lo indica la resolución 000001 del 10 de enero del año en curso. Es hora de tener un buen líder comandando el barco, ejecutando, concretando acciones que aporten y de verdad construyan una sociedad.

Se necesita empezar a tomar acciones concretas y es por eso que, desde mi campaña para llegar al Concejo de Bogotá estructuré como una de mis principales banderas la necesidad de crear en la capital del país, la Secretaría Distrital del Deporte, la Recreación y la Actividad Física como cabeza de sector para liderar el diseño, la ejecución y el seguimiento de políticas públicas, programas, planes y estrategias que fortalezcan y visibilicen el deporte en la ciudad. Para la vigencia 2024 se contaría con el presupuesto asignado al IDRD, el cual asciende a $408.340.357.000.

Hemos adelantado mesas de trabajo con la comunidad y los diferentes actores institucionales del distrito que son competentes para evaluar las posibilidades administrativas y financieras y así lograr su creación. Actualmente tenemos dos caminos, uno es el de incluir la creación de la Secretaría en el Plan Distrital de Desarrollo, la otra opción es impulsarla como un Proyecto de Acuerdo Distrital. Ambas alternativas requieren de la voluntad y disposición política del gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán.

Por el bien de Bogotá y la situación que actualmente vive el deporte no solo en la capital sino en todo el país, esperamos que estos diálogos permitan concretar este sueño conjunto en el que el deporte, la recreación y la actividad física sean relevantes en la agenda pública de la ciudad, tal como lo hicieron otras ciudades de Colombia como: Cali, Barranquilla, Manizales y Pereira.