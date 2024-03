Opinión: Impulso para la inclusión financiera de las mujeres en Colombia

En una sociedad en la que la igualdad de género es un objetivo cada vez más urgente y necesario, la inclusión financiera de las mujeres emerge como un pilar fundamental para el progreso económico y social. En Colombia, este tema cobra especial relevancia, donde la brecha de género en el acceso a servicios financieros aún persiste.

Los datos hablan por sí solos: Colombia tiene una población superior a 52 millones de personas, y de estas según el banco mundial solo el 49.4% son activas laboralmente. El año pasado, el 34.2% de las mujeres tuvo acceso al crédito y aunque esta cifra parece alentadora, si lo comparamos con el porcentaje de acceso al crédito que tuvieron los hombres que fue del 38.1% podemos evidenciar la diferencia.

Es por ello que con diversas iniciativas buscamos transformar el acceso al crédito para las mujeres en Colombia que conforman la base de la pirámide. Desde mujeres independientes hasta madres cabeza de familia y jóvenes estudiantes, todas tienen un lugar en este programa diseñado para brindarles el impulso financiero que necesitan.

Tal es el caso de Mónica Restrepo, quién desde el centro de Medellín ha logrado mejorar la rentabilidad de su negocio de venta de limonadas en un 20% a través de los beneficios financieros nuestros programas. Accediendo a créditos para surtir de materia prima su tienda ambulante en minutos, sin tener que acudir a sistemas ilegales como el ‘gota a gota’, que afectan la salud financiera de manera significativa.

Las tasas de interés de los préstamos ilegales oscilan entre el 30% al 40% diario sobre el valor de la deuda. Este es un monto exorbitante que no vale la pena pagar, además porque no está regulado por ningún ente gubernamental u oficial, así que la transacción no estaría protegida en caso de tener algún problema con el prestamista.

Más allá de los números y las estadísticas, nuestro ecosistema Fintech está comprometido con el empoderamiento femenino. Significa que debemos creer en el potencial de cada mujer para alcanzar sus metas financieras y contribuir al crecimiento económico de su comunidad. Buscamos romper barreras, derribando estigmas que durante décadas han limitado el acceso de las mujeres al sistema financiero.

En un momento en el que la igualdad de género está en el centro del debate global, es reconfortante ver iniciativas que van más allá de las palabras y realmente hacen una diferencia tangible en la vida de las personas, en un futuro más inclusivo y equitativo para todas las mujeres colombianas.

Así que hoy, mientras reflexionamos sobre el papel de la mujer en la sociedad y en la economía, celebremos también los esfuerzos de aquellos que están trabajando activamente para construir un mundo donde todas las mujeres tengan las mismas oportunidades para prosperar. Porque cuando las mujeres tienen el poder de controlar su propio destino financiero, todos salimos ganando.

Por: María Camila Fajardo, directora de estrategia e inclusión financiera de Monet, empresa financiera que ofrece créditos.