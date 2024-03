Olímpicos 2024, Colombia con rostro de mujer

Colombia ya tiene 37 cupos para participar en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, de los cuales 9 son de hombres y 28 de mujeres, entre ellas, la Selección Femenina de Fútbol que logró su clasificación en la Copa América 2022. El otro deporte que tiene más mujeres clasificadas es Atletismo, con cuatro mujeres y boxeo, con tres mujeres. De las cinco medallas de oro que ha ganado Colombia en la historia de los Juegos Olímpicos, cuatro han sido ganadas por mujeres.

A pesar de todos esos resultados, esto no se ha reflejado en un mayor apoyo a las niñas y jóvenes en los deportes, por el contrario, cada día son más las denuncias por acoso, violencia de género, discriminación o incluso violaciones. Recientemente, una de las clasificadas a Paris denunció a un dirigente de la Liga de Gimnasia de Risaralda por acoso sexual y violencia, y tuvo que acudir a las redes sociales buscando que se le prestara atención al caso. La respuesta de la Liga fue penosa, aseguró que tiene cámaras en todas partes y eso garantiza la seguridad de las deportistas, pero nunca dijo que iba tan siquiera a investigar.

Aunque el número de mujeres deportistas de alto rendimiento ha venido creciendo en los últimos años, el número de niñas y jóvenes que se retiran de la práctica deportiva por culpa de la violencia de género sigue siendo alto. Los padres y madres de las jóvenes no sienten que el deporte sea un lugar seguro para ellas y por eso terminan retirándolas de los entrenamientos, especialmente si ha sucedido un caso de acoso, ya sea directamente o que le haya sucedido a alguien cercano.

Las denuncias de acoso o violencia de género siguen quedando sin respuesta y no existen sanciones reales para los entrenadores o dirigentes deportivos que han sido acusados, ni los Clubes, ni las Ligas o Federaciones, ni la misma Fiscalía, han dado respuesta a una situación tan dolorosa y el deporte sigue perdiendo talentos de niñas y jóvenes que podrían ser nuestras próximas medallistas olímpicas.

¿Por qué sucede esto? Son varias las razones por las cuales no existen sanciones reales a las denuncias de violencia de género en el país. La primera es que la Ley del Deporte dejó en manos de las mismas organizaciones deportivas el control y la sanción de sus integrantes, no existe un procedimiento claro que permita que un entrenador acusado sea sancionado y deje de entrenar, lo máximo que sucede es que cambia de Club o de Liga.

La segunda razón es que todo el control y vigilancia del deporte está concentrado en una oficina del Ministerio del Deporte que no cuenta con más de 30 personas y debe investigar, acusar y sancionar más de 10.000 clubes, más de 1.000 ligas y cerca de 60 Federaciones en todo el país. Esto sin contar las tareas administrativas como otorgar el reconocimiento deportivo o los certificados de representación legal, mejor dicho, con estos datos no es de extrañar que no haya ni una sanción.

La tercera razón es que la dirigencia deportiva sigue siendo muy machista, a pesar de haber tenido varias mujeres directoras de Coldeportes, antes de ser ministerio y luego varias ministras, lo cierto es que las mujeres que son directivas de clubes, ligas y federaciones no superan el 15%. A la dirigencia deportiva no le interesan las mujeres, no les importa que sean acosadas o violentadas, incluso algunos dirigentes las obligan a callarse frente a estas situaciones.

Mientras no cambiemos esas condiciones y las mujeres sigan sintiendo que el deporte no es un lugar seguro para ellas, seguiremos perdiendo futuras figuras olímpicas, a pesar de los excelentes resultados que han mostrado y de que Los Juegos Olímpicos de Paris tendrán rostro de mujer.