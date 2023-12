Tony Stark, alias Iron Man, y las 5 lecciones acerca del alcoholismo

Tony Stark es un playboy multimillonario y dueño de una de las corporaciones tecnológicas más importantes y poderosas del mundo. Pero lo que es más, Tony es un brillante creador de tecnologías de guerra, una de las cuales es la armadura de Iron Man, la cual lo transforma en un superhéroe poderoso con la capacidad de volar, disparar misiles de su traje y estar protegido por una capa ultra protectora metálica contra el ataque de sus enemigos. Iron Man y Tony Stark son una misma persona. Tony vive su identidad de superhéroe a la luz de todo el mundo. A su vez se convierte en uno de los lideres indiscutidos de Los Vengadores, por su capacidad creativa, su arrogancia, auto confianza y capacidad de pensar estratégicamente, lo cual le vale el respeto, enojos y cariño de sus compañeros.

Sin embargo Tony Stark tiene diversos conflictos que lo vuelven una persona muy humana y querible, entre ellos su adicción al trabajo y alcoholismo, dificultades que han sido abordadas en los comics y películas que ha protagonizado con muchísimo éxito en los últimos años de la mano del carismático y taquillero actor Robert Downey Junior (quien también ha padecido el flagelo de la drogas y el alcohol durante muchos años de su vida).

A lo largo de sus apariciones en el comic, Tony Stark debe lidiar con fracasos y éxitos profesionales que lo llevan por una montaña rusa emocional, la cual trata de apaciguar, recurriendo al alcohol. Como millones de personas, Tony crea un vinculo adictivo con el alcohol, refugiándose en el mismo, para anestesiar su vacío afectivo, sus ansias de amar, su dolor por la ausencia de cariño familiar. A su vez vive en una sociedad exitista que aplaude su máscara profesional exitosa, y refuerza su patrón alcohólico. Pero también consigue rehabilitarse (como el propio actor Robert Downey Junior) y enfrentar sus demonios internos, tal como se retrata en la brillante y aclamada historia “Demon in a bottle”, considerada por los críticos y fanáticos como una de las tramas más poderosas y conmovedoras en la historia de Iron Man y del cómic en general.

La honestidad con la que se aborda el tema del alcoholismo ha dejado una marca perdurable en la percepción del personaje, humanizándolo aún más y conectando con los lectores de una manera única.

¿Te resuena esta historia con tu vida?

Se estima que alrededor de 237 millones de hombres sufren de trastornos relacionados con el consumo de alcohol, siendo las regiones con mayor prevalencia la Región de Europa (14,8%) y la Región de las Américas (11,5%). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de alcohol es responsable del 7,7% de todas las muertes en hombres a nivel mundial, en comparación con el 2,6% en mujeres. En Colombia, un estudio encontró que el 9% de la población tenía trastornos por este consumo, de los cuales el 88% eran hombres con una edad promedio de 37 años. Tenían más probabilidades de estar trabajando y ser fumadores activos, y menos probabilidades de estar en casa o retirados.

¿Qué es el es el alcoholismo?

El alcoholismo es una enfermedad y no un vicio, cuya necesidad o dependencia a la ingesta de bebidas alcohólicas en las personas, genera deterioro en su salud física y mental. No es un problema individual sino sistemico familiar, ya que la persona alcohólica manifiesta conductas inadecuadas que alteran la paz, armonica y buena convivencia con sus seres queridos, amistades y colegas de trabajo. Algunas de sus consecuencias más notorias son:

- Comportamiento inadecuado: Pierden auto control colocándose en situaciones de riesgo y a los demás.

- Estado de ánimo inestable: Pueden oscilar entre la tristeza profunda, la alegría maniaca y conductas violentas.

- Falta de juicio racional: Bajo los efectos del alcohol, la persona puede manifestar conductas de riesgo (sexo sin cuidado, manejar carro y chocar a otros, tomar decisiones perjudiciales para su economía).

- Conflictos y violencia intrafamiliar: Resulta muy común que el alcoholismo genere heridas profundas familiares ya que trae dolor, malestar y violencia.

- Deterioro significativo en la salud: Una persona alcohólica puede generarse un daño irreparable e inclusive la muerte (cirrosis, cáncer hígado, etc.).

Como psicólogo, he trabajado con persona alcohólicas y constituyen un perfil muy difícil de tratar debido a que manifiestan rasgos de personalidad como Tony Stark, es decir, suelen ser manipuladores, seductores, arrogantes y tienen una admirable y tremendamente perjudicial capacidad para evadir y evitar asumir su responsabilidad. Resulta imposible ayudar a una persona alcohólica si esta no se deja ayudar.

Lo que también puedo compartir desde mi experiencia clínica de 20 años, es que el entorno afectivo del alcohólico sufre muchísimo a causa de esta enfermedad, ya que observa como la persona se deteriora, se pone en riesgo, se violenta e inclusive altera la paz familiar.

Ser alcohólico afecta a nuestro entorno y trae muchísimo dolor, sufrimiento y conflictos. Nadie en su sano juicio querría generarse eso ni a sus seres amados. Sin embargo, como toda adicción, requiere de un trabajo y tratamiento especial. Por ello, estas personas son un verdadero desafío terapéutico ya que son concientes de su malestar, del dolor que se ocasionan y a su entorno familiar, pero también se resisten a ser ayudadas y asumir la responsabilidad de permanecer en un tratamiento para su adicción.

Tony Stark reconoce repetidas veces su dificultad con su adicción, pero como buen alcohólico, esgrime excusas y aleja a los demás que quieren ayudarlo, negándose a asumir la responsabilidad de su adicción y ocultándose en su adicción al trabajo. ¿Te resuena esta historia con tus dificultades con el alcohol? ¿conoces amistades y familiares que atraviesan esta misma trama como le sucede a Tony?

Te invito a ver este video:

5 Lecciones que podemos aprender de Tony Stark para lidiar con el alcoholismo

1. Seamos conscientes de la matrix social alcohólica en la que vivimos:

Es muy importante revisar y reflexionar cuan alcohólica es nuestra cultura y entorno social en el que vivimos. Por ejemplo, en Colombia está muy naturalizado que salir de rumba conlleva tomar alcohol ya que de otra manera la persona “es aburrida”. Se asocia erróneamente el sentirse alegre con tomar alcohol. Puesto que Colombia es un país con un mandato muy marcado de “mostrarse y sentirse alegre”, el alcohol suele utilizarse acorde a ello. Muchísimos jóvenes creen distorsionadamente que las salidas sociales, divertirse y descontracturarse, implica necesariamente tomar alcohol, con lo cual asocian internamente que el alcohol es necesario para ser parte de una tribu. Esto promueve el consumo indiscriminado alcohólico que conlleva al alcoholismo en un porcentaje significativo. Leccion 1: Aprendamos a des programarnos y comprender que podemos divertirnos y pasarla genial con poco o nada de alcohol. Podemos disfrutar increíblemente de una salida y de la vida sin necesidad de anestesiarnos con alcohol. Existen técnicas psico energéticas para crear un estado de relajación y bienestar personal sin necesidad de tomar alcohol. Y procurémonos tribus saludables de personas que podamos cultivar estos nuevos hábitos. De hecho si procuras, encontrarás que hay mucha gente con la que puedes disfrutar, compartir y relajarte sin necesidad de alcohol o drogas. ¿Estas conciente de cuan alcohólico es tu entorno social – familiar? ¿Puedes encontrar personas en las cuales apoyarte para un cambio saludable?

2. La humildad es el primer paso para recuperarnos

Para una persona alcohólica no hay nada más importante que aceptar que tiene una adicción, y reconocer con humildad que precisa ayuda. La característica mas marcada en el alcohólico es su arrogancia, el creer que tiene todo bajo control y que su alcoholismo no es un problema. Tony Stark exhibe esa clase de arrogancia, pero cuando se ve agobiado por su adicción, puede conectarse con el sufrimiento y dejarse ayudar. Por ende, la lección numero 2 es aceptar con humildad que tenemos un problema con el consumo del alcohol, y dejar de minimizar, evitar o negarlo. Y desde esa humildad, pedir ayuda profesional, e ir a un grupo AA (Alcohólicos anónimos). Esto significa dejarnos ayudar desde la humildad, y dejar de lado nuestra arrogancia. ¿Manifiestas arrogancia o humildad para reconocer tus dificultades con el alcohol? ¿Estás disponible para solicitar ayuda y dejarte ayudar?

3. Una vida desbalanceada genera infelicidad

Tony Stark es una persona adicta al trabajo. Vive apasionado por su trabajo y creaciones. Pero carece de una vida afectiva emocional. Le cuesta entregarse al amor, dejarse amar, mostrar su vulnerabilidad. De hecho, no es casualidad que su identidad como superhéroe se base en una armadura, en la que se esconde para funcionar. Así como Tony, muchísimas personas viven una vida desbalanceada donde el trabajo ocupa una prioridad, dejando de lado otras áreas que son fundamentales para su bienestar y felicidad. La lección que podemos aprender de ello, es la importancia capital de cultivar una vida donde nutrimos el amor, los vínculos familiares y sociales, la salud, el crecimiento personal- espiritual y el trabajo. Ya que todas estas áreas son prioritarias para sentirnos plenos. De otra manera, como Tony Stark estamos tan abocados a trabajar que generamos un agujero emocional afectivo, que luego intentamos rellenar con alcohol, drogas y otras adicciones. Para una persona alcohólica, ser parte de un grupo en donde puede vincularse afectivamente de manera autentica y genuina, es sanador y terapéutico. ¿Experimentas y cultivas una vida balanceada con amor, afecto familiar, salud, trabajo, diversión y desarrollo personal- espiritual?

4. Nuestro diálogo interno puede generarnos sufrimiento

Tony Stark es muy auto exigente y duro consigo mismo. Como muchas personas, se trata con mucha dureza y excesiva critica. La forma de dialogar con nosotros mismos es esencial para crearnos sufrimiento o bienestar. Detrás de un alcoholismo, hay un dialogo interno muy crítico, duro y juzgón hacia uno mismo. Las personas alcohólicas suelen tratarse con mucha dureza y poca amabilidad. Esa clase de trato emocional que se dan, les genera dolor y sufrimiento, que luego intentan calmar y anestesiar con el alcohol. He tratado muchas personas alcohólicas que me confesaban que el alcohol les ayudaba a aplacar la auto exigencia que mantenían consigo mismas. Detrás de un gran sufrimiento hay una frase dura que solemos decirnos que es “No soy suficiente”. Por ende, procuramos hacer lo que fuese para satisfacer a ese juez interno que no nos deja en paz. Muchas veces, esa voz criticona refleja el trato que hemos recibido de nuestros padres. Por lo que no nos sentimos amados ni merecedores de disfrutar y aceptarnos. Por lo que el alcohol nos ayuda perjudicialmente a relajarnos de esa voz interna implacable. La lección que aprendemos, es a construir un dialogo amable, amigable y amoroso con nosotros mismos. Una frase hermosa y nutritiva que podemos decirnos es “Soy suficiente….tal como soy merezco ser amado y tener una buena vida”. ¿Estás dispuesto a cultivar un dialogo amable y amoroso hacia ti?

5. Tenemos recursos para lidiar con el alcoholismo tal como la armadura de Iron Man

La armadura de Iron Man contiene múltiples recursos para su lucha contra los villanos. Así como él dispone de esos recursos y de su alto nivel de confianza, todos nosotros disponemos de recursos que precisamos aprender a reconocer y utilizar a nuestro favor. Muchas personas que han padecido el alcoholismo y se han rehabilitado, se vuelven líderes poderosos que ayudan a otras personas a recuperarse y tener una muy buena vida.

La lección que aprendemos de Iron Man, es a ser generosos con nosotros mismos y reconocer las cualidades, habilidades y talentos que poseemos. En este caso, apreciar nuestro valor como personas, padres, pareja, vecinos, profesionales o simplemente ser humanos, es esencial para lograr afrontar nuestras dificultades, entre ellas el alcoholismo. La misma seguridad personal que manifiesta Tony, podemos desarrollarla para comprender que podemos tener una muy buena y saludable vida. Podemos confiar y entregarnos a la ayuda profesional para lidiar con el alcoholismo. La auto estima basada en el amor y aprecio hacia nosotros, nos brinda recursos formidables para superar adicciones, y cultivar una vida abundante. ¿Eres conciente y aprecias tus recursos, cualidades y talentos?

Afrontar el alcoholismo puede constituir una puerta hacia una profunda transformación. Tal como Tony Stark, todos tenemos nuestros propios demonios internos que precisamos mirar y alquimizar. Y si realmente queremos encarar esta tarea, siempre tendremos guías para ayudarnos.

Pablo Nachtigall- Psicólogo clínico - Autor del nuevo libro “Super Inteligencia Emocional: Lecciones del mundo de los superhéroes aplicadas a tu desarrollo personal” (Editorial Intermedio)- Puedes solicitarlo con firma y dedicatoria del autor.

Pedidos de libro y consultas psicológicas al celular/ WhatsApp.: 314 811 7149