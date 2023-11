Thor, el dios del Trueno, y sus lecciones acerca de la depresión

Thor es el dios del trueno, hijo del todopoderoso Odín, rey de los dioses de la mitología nórdica. En los últimos 10 años, se ha convertido en uno de los superhéroes mas fascinantes y atractivos del universo Marvel, cristalizado en películas protagonizadas por el carismático actor Cris Hemsworth, que le ha valido la admiración de cientos de millones de fans en todo el mundo. De hecho siempre podíamos ver a este personaje riendo, bromeando y tomando cervezas, listo para dar pelea.

Sin embargo, en la película “Avengers Endgame”, nos muestra a un Thor obeso, descuidado en su aspecto personal, quien vive solo y aislado de contacto humano, lleno de ira y auto reproches por no haber podido detener el exterminio de miles de millones de personas a manos de Thanos. Thor pasaba su tiempo viendo TV y bebiendo cerveza, para olvidar e intentar anestesiar su dolor emocional.

Por supuesto que este retrato caricaturesco mostraba al dios del trueno, experimentando un estado de depresión. Si bien muchos fans manifestaron disgusto por estas escenas de la película donde Thor aparecía gordo, descuidado, esto ha contribuido a humanizar al Dios del Trueno e instalar la depresión como una temática que puede afectarnos a todos en diferentes momentos de la vida.

Te invito a ver este video:

¿Qué es la depresión? ¿Sabías que Colombia es el 7° país con mayores casos de depresión en el mundo?

El trastorno depresivo (o depresión) es un trastorno mental común. Implica un estado de ánimo deprimido o la pérdida del placer o el interés por actividades durante largos períodos de tiempo. Puede afectar a todos los ámbitos de la vida, incluidas las relaciones familiares, de amistad y las comunitarias. Algunos de los síntomas más comunes cuando una persona manifiesta un episodio depresivo son:

- Falta de motivación y deseo por levantarse de la cama y encarar tareas diarias.

- Descuido de nuestro aseo, salud y apariencia personal.

- Anhedonia, es decir falta de conexión con el placer en nuestra vida.

- Dificultades para concentrarse.

- Sentimiento de culpa excesiva o de baja autoestima

- Falta de esperanza acerca del futuro

- Pensamientos de muerte o suicidio.

- Dificultad para conciliar el sueño.

- Cambios en el apetito o en el peso

- Sensación de cansancio acusado o de falta de energía.

La depresión puede dispararse debido a problemas en la escuela, el hogar, relaciones familiares, laborales o de pareja conflictivas. Aunque también puede provenir de asuntos inconclusos del pasado, e inclusive problemas familiares de nuestros ancestros que no han tenido un proceso adecuado de cierre y por ende se manifiestan en nuestra persona. Y también está la pata biológica, por lo que puede haber un desequilibrio en nuestro organismo que requiere ser revisada por médicos psiquiatras.

Aunque algo es seguro, la depresión puede afectar a cualquier persona, pues también se produce por diálogos internos incapacitantes, historias de abuso y maltrato que hemos acumulado durante años y explotan como un estado depresivo.

Por ejemplo, Thor en la película Avenger Endgame, se encuentra deprimido ya que se auto recrimina permanentemente no haber matado a Thanos y así haber prevenido la exterminación de la humanidad. Ello lo lleva a sentir una sensación de frustración y dolor muy grande que intenta adormecer bebiendo cerveza, contemplando TV y manifestando una actitud de descuido hacia su propia vida.

Así como él, cientos de miles de personas manifiestan síntomas depresivos, debido a su manera de dialogar consigo mismas, que las lleva a sentirse enojadas, frustradas, impotentes y con un gran sentimiento de culpa, que les quita las ganas de vivir. Más allá de los desarreglos químicos que nuestro organismo pueda tener o no, existe un trabajo psicológico necesario a realizar en una persona que manifiesta depresión, que es revisar su manera de dialogar consigo misma.

Desafortunadamente, millones de personas padecen depresión, debido a los vínculos tóxicos que sostienen, lo cual es un reflejo de su manera de tratarse a si mismas. A lo largo de mi práctica psicológica profesional de 20 años, he podido trabajar con muchísimas personas que padecían estados depresivos y esto es lo que puedo compartir como sugerencias para comenzar a abordar la depresión adecuadamente en nuestra vida:

1) La depresión no es una maldición de la cual no debemos hablar, sino más bien una oportunidad para reconocerla y pedir ayuda profesional. Todos podemos y nos merecemos una buena vida y es humano (aun para el dios del Trueno), reconocer que necesitamos ayuda y pedirla humildemente. Existen profesionales de salud mental como psicólogos y psiquiatras que están muy bien preparados para ayudarnos cuando estamos deprimidos. ¿Tiendes a juzgar a la depresión como algo malo que no debería ocurrir? ¿te permites pedir ayuda humildemente cuando la experimentas?

2) La depresión es una mensajera para el cambio: Muchas personas la experimentan porque algo en sus vidas no está ocurriendo como quisieran. O bien la vida les está pidiendo que se posicionen en otro lugar más sabio, adulto y responsable. Como sea, la depresión no es un virus que debemos erradicar sino una oportunidad de realizar una reflexión profunda acerca de ella y el grado de satisfacción que experimentamos. He conocido muchas personas que padecían una profunda depresión que les estaba indicando que había algo que no funcionaba en su manera de percibir, amar e inclusive sus valores. Y a través de la depresión, pudieron darse la oportunidad de dialogar con un profesional y revisar profundamente sus valores, el sentido de su vida y su manera de tratarse a si mismas. Y a partir de ese proceso sanador terapéutico, han podido desarrollar una vida con mayores niveles de plenitud, alegría, profundidad y energía. ¿Te permites considerar a la depresión como tu aliada para revisar y transformar tu vida?

3) La depresión nos invita a revisar nuestra forma de tratarnos: como he explicado anteriormente, muchísimas personas experimentan desaliento, enojo, insatisfacción, frustración e impotencia (estados emocionales dentro de la depresión) debido a su manera de tratarse y dialogar consigo mismas. Detrás de la gordura y alcoholismo de Thor, había un dialogo interno perpetuo de reproche y critica destructiva hacia si mismo, en el que no se perdonaba sus actos pasados. Así como él, muchísimas personas viven criticándose, exigiéndose y juzgándose de manera muy dura hacia si mismas, lo cual les genera un estado emocional de impotencia, culpa, dolor y malestar que puede derivar en depresión. La depresión es una ocasión de examinar nuestra manera de dialogar con nosotros mismos, y comenzar a tratarnos con amor, compasión y amabilidad. Existen técnicas y recursos para ello, aunque se trata de expresarnos continuamente fases realistas de elogio, aprecio y afecto hacia nuestra persona.

Por supuesto podría continuar con una larga lista de recomendaciones psico energéticas pero he preferido colocar las más relevantes. La depresión es un trastorno mental que puede afectarnos a todos, y por ende merece que la tratemos con profesionales adecuados y el apoyo de nuestros seres queridos. A diferencia de los superhéroes que no suelen pedir ayuda psicológica y eso los deja débiles y empobrecidos, nosotros los seres humanos podemos solicitar ayuda y orientación y así desarrollar nuestro potencial para una muy buena vida.

