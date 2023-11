La revolución mental de Karen Vinasco

A principios de este milenio, la radio colombiana se estaba especializando; muchas estaciones de radio empezaron a dedicarse a una sola cosa o a un estilo de música particular y parecía ser una estrategia exitosa, liderada por Alejandro Nieto Molina (QEPD), quien en una entrevista me dijo que los formatos crossover no eran consistentes y que la radio debía especializarse.

En medio de esa, que parecía ser la tendencia más respetuosa del momento, Karen, después de pensarlo varias veces, decidió hacer lo contrario y generó una revolución de la radio, que logró poner a las emisoras del Grupo Radiopolis en los primeros lugares de sintonía, por encima de las que ostentaban la dichosa especialización.

Por eso, Karen ha sido considerada una revolucionaria de la industria del entretenimiento y el marketing, por adoptar estrategias que han logrado calar en distintos públicos y convertirse en fórmulas diferenciadoras y revolucionarias.

Este rápido intro resume 20 años en un par de líneas solo para contar algunos de los hechos más precisos y las razones por las que Karen ha sido considerada una revolucionaria de todo aquello que toca. Ahora, Karen ha tenido un nuevo despertar, un nuevo status de conciencia alejado del salvaje mundo del mercadeo, pero completamente cercano al ser humano.

Es por eso que ahora su revolución es una nueva transformación, que no mira hacia afuera, sino profundiza en la manera en la que sentimos la vida que nos pasa todos los días por encima. Su nueva cara tiene un propósito más grande: el de entrar en nuestro interior y buscar una verdadera renovación mental.

En los últimos años, Karen ha buscado primero entender cómo se hace una verdadera revolución interior a partir de investigar, descubrir y experimentar. Por eso ha estado inmersa en el hielo, envuelta en la meditación, abrazando la psicoterapia y elevándose en yoga kundalini.

“Así como vamos al gimnasio para mejorar nuestro físico, también podemos trabajar en nuestros pensamientos y emociones para crear en cada uno de nosotros una verdadera Revolución Mental”. Dice Karen.

La explicación de todo su proceso interior es su aporte al mundo exterior a través de sus contenidos en redes sociales y su programa de radio en Vibra FM. Gracias a su Revolución Mental, Karen también ha sido invitada al Despertar Fest, el primer festival que reúne a los mejores facilitadores y experiencias basadas en la conexión, la transformación y la sanación.

EL famoso Dr. Santiago Rojas, la Dra. Elsa Lucía Arango, Esteban Jaramillo, Carolina Zamudio y Juan Manuel Correal, entre muchos otros, serán los conferencistas y expertos que le regalarán por primera vez a muchas almas la oportunidad de encontrar herramientas, palabras, terapias que eleven la conciencia o, sencillamente, mostrarnos los caminos para sentirnos mejor en el diario vivir.

“El proceso interior toma tiempo, toma valentía porque tienes que enfrentar cosas que tal vez no quieres ver, y poco a poco se va logrando el resultado.”

Esta primera versión del Despertar Fest tendrá lugar este 18 de noviembre en la Hacienda San Rafael en Bogotá, y toda la información se puede consultar en despertarfest.co o escuchando Vibra 104.9 FM o Vibra.co

¿Cómo empezar el trabajo propio?

