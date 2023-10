¿Colombia se monta al bus de la victoria con Shakira?

Acaba de pasar un día dedicado a la música de Shakira. Una idea que ha sido promovida por diferentes agentes dedicados a la música y Vibra tampoco quiso dejar pasar esta fecha e indudablemente resaltó su labor resaltó su labor como artista y en su campo filantrópico.

Además, Vibra habló con los fans que siguen a la barranquillera por todo el mundo, contagiados por su música y su forma de ser con el público. Pero, en especial, porque ellos son quienes apoyan las labores de Pies Descalzos, la fundación que Shakira creó hace más de 20 años.

Meses atrás, señalé en esta misma columna que después del éxito de “Sessions 53″, Colombia se montó al bus del triunfo con Shakira. También decía que atrás habían quedado las críticas que se le hacían por sus acentos español o argentino, y por su aparente distancia con nuestro país.

Puede leer: “Secuestrada y entre ratas”: Shakira sigue dando declaraciones de su renacer personal y profesional

Ahora que Shakira está en la mirada del mundo por sus nuevos éxitos, aparentemente inspirados en la infidelidad de Piqué, la artista encontró una nueva manera de simpatizar particularmente con el público femenino y, de repente, las críticas cesaron.

Claro, la empatía ante una infidelidad en un mundo gobernado por grandes egos masculinos y un machismo imperante en la mayoría de nuestras culturas es algo que conecta automáticamente con las emociones y el corazón. Hay quienes hacen visibles estos impases del amor a través de la victimización, pero Shakira lo hizo con música, con caderas, con ironía y mucho estilo.

Muchos hombres no quisiéramos estar en el lugar de Piqué, quien, después de todo, se llevó todo el protagonismo en lo que hasta hace poco era la tradicional infidelidad masculina. Y digo “hasta hace un poco” porque estas situaciones ya no son exclusivamente de género, y antes de que me bombardeen, debo decir que recientemente hicimos un programa en la emisora donde algunas mujeres contaban sus estrategias infalibles para la infidelidad. Pero ese no es el tema que nos da cita hoy.

A propósito del día musical de Shakira, hay quienes han llegado a insistir en que la cantante se merece una fiesta nacional para sumarla al gran número de festividades que tiene Colombia. No voy a negar que se lo merece, indiscutiblemente es, tal vez, la artista que ha llegado más lejos a nivel mundial y ha superado a figuras muy grandes y consagradas, pero también deberíamos pedir un día por otros grandes artistas, deportistas o científicos que han hecho mucho por la patria.

Igual, si nos ponen un festivo de Shakira no nos vamos a disgustar, porque a los colombianos nos encantan los feriados, incluso sin saber qué celebramos.

Por otro lado, la fundación Pies Descalzos es una idea de la cantante para promover la educación en el país, y tiene un papel discreto en la sociedad como, creo yo, deben ser las labores filantrópicas. Aun cuando le daban palo como si ella fuera lejana al país, sin saber el trabajo silencioso que ha hecho la artista.

Puede leer: ¿La intentaron censurar? Shakira revela los detalles de los obstáculos que tuvo al componer su colaboración con Bzrp

Pero ¿Cuál es la misión de esta fundación? Pues me senté a hablar con Sara Ujueta y algunos miembros del CFShakiraBogotá, el club de seguidores que la acompaña en conciertos a nivel mundial y en las acciones de la fundación, quienes me ayudaron a clarificar a qué carajos se dedica esta iniciativa.

Esta fundación tiene como objetivo promover una educación pública de calidad e impactar en más 4.000 menores que se encuentren en Barranquilla, Quibdó, Cartagena y La Guajira.

Entonces, si usted fue de los que criticó a la barranquillera y ahora la defiende a muerte por lo que le pasó el año pasado, es posible que se haya subido al bus de la victoria.