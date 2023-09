El ranking del autocuidado: los usuarios también aportan en la consolidación de una banca digital más segura

Si hiciéramos un ranking entre los usuarios de la banca digital, para saber cuáles estarían en el primer lugar por estar más preparados en términos de ciberseguridad o cuáles estarían mejor blindados ante una estafa ¿quiénes ocuparían las primeras posiciones y por qué? Sin duda, quienes implementemos más prácticas de autocuidado en nuestro día a día.

Los riesgos de la digitalización de la economía no son algo nuevo. Sabemos que se han intensificado en los últimos años, debido a la hiperconexión de las personas, lo que ha generado una transformación de la manera en la que se interactúan con productos, servicios y entidades, particularmente del mundo financiero. El dinero ha pasado a ‘vivir’ al mundo digital.

Y es que esta acelerada digitalización amplió la superficie de riesgo. Un ejemplo es el aumento de más del 600% en los ataques de malware contra computadores y dispositivos móviles, según un estudio hecho por Karspersky en Latinoamérica este año, siendo los sectores más afectados gobierno y finanzas.

Ahora el asunto no es pensar si seré o no atacado sino, cómo me vuelvo un objetivo más difícil para los delincuentes. De qué manera desincentivo a estafadores y ciberdelincuentes para que mi dinero, mis cuentas, mis activos de información, mis familiares y amigos más cercanos no sean un blanco fácil. Y aquí es donde entra a jugar un enfoque proactivo de la ciberseguridad denominado: el autocuidado, que lo tomo como parte de mí vida y cotidianidad, y que se suma al trabajo que hacen las compañías en esta materia.

Por todo esto, desde Nequi, bajo la columna vertebral de nuestra estrategia que es la educación financiera, queremos ilustrar cuatro perfiles de nuestro ranking del autocuidado, como invitación a las personas para que hagan consciencia de qué lugar ocupan y tomen las medidas necesarias para estar siempre preparados antes cualquier eventualidad con su información:

1. El maestro del autocuidado: se confunde entre las personas de a pie, pero este personaje tiene un don natural para sopesar riesgos en el mundo digital, manejar su información en redes sociales, gestionar sus contraseñas, evitar hacer clics en link falsos, y usa en sus apps, celular y demás dispositivos electrónicos dos y a hasta tres factores de autenticación. Además, también revisa siempre en sus Movimientos de la app Nequi que haya ingresado la plata, por lo que está en los más alto del ranking.

2. El intuitivo: aunque no es el más cuidadoso, ha desarrollado un olfato especial para detectar posibles riesgos, sobre todo con los correos electrónicos que recibe, enlaces y mensajes de estafadores. La abuelita y la mamá siempre le consultan ante cualquier duda o sospecha de ese tipo. Y es que el riesgo de esta clase de ataque aumenta por el uso de Inteligencia artificial para crear contenidos para estafa de forma automatizada. Kaspersky reporta un promedio de 544 ataques por minuto, en América Latina.

3. El inconstante: ha leído y escuchado sobre ciberseguridad, incluso familiares y amigos cercanos han sido víctimas de ciberdelitos, por lo que es más consciente de algunos los riesgos y alternativas para enfrentarlos. Su problema radica su falta de disciplina y constancia para aplicar estos conocimientos en su cotidianidad. Por ejemplo, puede que esté pendiente de crear algunas contraseñas seguras, pero con otras se relaja. Esto, teniendo en cuenta que un estudio reciente analizó más de 15 mil millones de contraseñas y encontró que las diez más populares todavía incluyen combinaciones fáciles de descifrar como 123456. Y según un informe de Microsoft en el último año, los ataques de contraseñas aumentaron en un 74%.

4. El relajado o ‘eso no es conmigo’: es ese usuario que piensa en la ciberseguridad como un problema alejado de su cotidianidad, que solo le afecta grandes compañías o personas millonarias. Por lo que no piensa en este aspecto al momento de compartir información personal en redes sociales, y en general deja la responsabilidad de su ciberseguridad únicamente a terceros como compañías, apps digitales o entidades financieras.

Además de este ranking y recomendaciones, desde Nequi queremos invitar a todas las personas a visitar nuestro blog Metidas de plata donde encontrarán diversos contenidos y sugerencias para manejar su plata de forma segura.

Encontrar el balance entre la prevención y la relajación excesiva, es una manera de integrar a la cotidianidad el autocuidado en entornos digitales. Esto hace que las personas se conviertan en objetivos cada vez más difíciles para los cibercriminales, a través de hábitos que están en sus manos construir e implementar.