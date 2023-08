Los jóvenes no hurtan para sacar fotocopias de la universidad, señor Bolívar

Las respuestas de Bolívar en el debate de Semana son una muestra de que no conoce Bogotá. Según él, “los jóvenes hurtan porque tienen necesidades… para ir al cine con la novia o para las fotocopias de la universidad,” desconociendo la realidad de muchos ciudadanos que quieren oportunidades reales en educación y empleo.

Los jóvenes bogotanos no son delincuentes señor Bolívar, deje de estigmatizarlos. La delincuencia no se disfraza. Quienes cometen delitos deben responder y que les caiga todo el peso de la ley, pero hay que ser claros que se debe premiar al muchacho honesto, que quiere salir adelante, que quiere trabajar.

Bolívar, en su discurso olvida que el aumento de delitos de alto impacto en Bogotá no solo es el legado de Claudia López, sino la indiferencia de los gobiernos de izquierda ante la seguridad, y el próximo reto para el futuro alcalde es rescatarla.

Las políticas de juventudes no pueden direccionarse en la entrega de un millón de pesos a los jóvenes para que no maten, esa no es la solución; es necesario brindar oportunidades de empleo digno. Se le olvida al candidato Bolívar que en Bogotá la tasa de desempleo juvenil es del 15% para este año.

Sobre la movilidad

El candidato del Pacto Histórico reafirma su odio y desprecio contra la única línea de Metro que ya está contratada, que ya se está ejecutando en la ciudad. Le miente a los bogotanos diciendo que los buses eléctricos contaminan lo mismo que los normales.

Que alguien le cuente a Bolívar que el éxito de los sistemas de movilidad en todo el mundo es la multimodalidad: metros, tranvías y hasta barcos, pero también buses.

No podemos dejar que Bogotá caiga en manos de un candidato que trató de cerdos a los policías, mientras enaltece a los delincuentes de la primera línea. La policía seguirá arrodillada ante el crimen.