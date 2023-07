Logrando un equilibrio: límites planetarios y justicia social

Los conceptos de límites planetarios y justicia social son usados comúnmente en las áreas de sostenibilidad de las empresas pero no siempre se comprende su correlación al momento de implementar acciones sostenibles. El concepto de límites planetarios destaca las fronteras ecológicas dentro de las cuales la humanidad debe operar para asegurar un futuro sostenible y se debe reconocer que no se pueden abordar de forma aislada al imperativo de la justicia social. Lograr un equilibrio entre el cuidado de nuestro planeta y la promoción de sociedades equitativas no solo es un imperativo ético sino también esencial para la estabilidad y el bienestar a largo plazo de las empresas.

El concepto de límites planetarios, presentado por Johan Rockström abarcan áreas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la protección del recurso hídrico y la contaminación. Al reconocer y respetar estos límites, podemos asegurar la preservación de ecosistemas vitales y asegurar los recursos necesarios para el bienestar de las generaciones actuales y futuras, fin último del desarrollo sostenible. Desde el WBCSD y CECODES en la Visión 2050 cuando hablamos de los límites planetarios, se quiere decir que la naturaleza se protege, restaura y se utiliza de manera sostenible, y las sociedades han desarrollado una capacidad de adaptación para construir y mantener la resiliencia en un sistema terrestre saludable y regenerativo.

Por su parte, la justicia social abarca la distribución justa de recursos y oportunidades dentro de la sociedad. Alcanzar la justicia social implica combatir la pobreza, la desigualdad, la discriminación y garantizar que todas las personas tengan el mismo acceso a las necesidades básicas, la educación, la atención médica y la participación política.

Las empresas están trabajando constantemente en estos dos conceptos. Al emitir gases de efecto invernadero (GEI) están agudizando el cambio climático, el cual afecta directamente a las comunidades vulnerables en donde los desplazamientos por fenómenos meteorológicos extremos y la pérdida de productividad van en aumento. Cuando las empresas con sus prácticas industriales promueven la obsolescencia programada, el consumo aumenta y a su vez los desechos que generan contaminación. Por esto, para abordar de manera efectiva los límites planetarios mientras defendemos la justicia social, debemos adoptar un enfoque holístico que integre la sostenibilidad ambiental y el desarrollo socioeconómico equitativo. Por esto desde CECODES promovemos la Visión 2050 Colombia, acompañada de documentos prácticos como la Hoja de Ruta Empresarial para la Carbono Neutralidad, los Negocios Inclusivos, el Desarrollo Territorial Inclusivo y un documento de nuestra casa matriz, Abordar la desigualdad: una agenda para la acción empresarial. En estas iniciativas se exponen claramente la relación entre viabilidad financiera, ambiente y sociedad, a través de una gestión efectiva de buenos seres humanos para fortalecer el gobierno corporativo.

Es importante comprender la correlación que existen en los tres desafíos globales, como lo son la emergencia climática, la pérdida de la biodiversidad y la creciente desigualdad, de esta manera podemos comprender que cualquier impacto positivo o negativo en alguno de ellos, afecta directa o indirectamente al otro. Solo a través de un enfoque integrado podemos lograr un equilibrio, fomentando un futuro donde la integridad ecológica y la justicia social coexistan en armonía. Junto con las empresas asociadas a CECODES hemos aceptado este desafío a través de un compromiso contundente de grandes empresas que se comprometen con los 9 caminos de transformación para lograr que 62 millones de colombianos vivan bien, sin sobrepasar los límites del capital natural del país para el año 2050.