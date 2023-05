La importancia de comunicar los temas de sostenibilidad

La noticia de hoy es la sostenibilidad, el cambio de paradigma que estamos viviendo y los desafíos a los cuales nos enfrentamos, que según el último informe de Riesgos Globales 2023 del Foro Económico Mundial están interconectados y son: la crisis climática, la crisis ecológica y la creciente división social. Las empresas líderes a nivel global y regional han desarrollado iniciativas gestoras del cambio para hacer frente a estos desafíos, donde los comunicadores y periodistas son fundamentales para la cobertura estratégica de estos temas, generando que los consumidores entiendan de que se está hablando y por ende exijan a las empresas un comportamiento responsable.

En el tiempo que he tenido la oportunidad de trabajar en los temas de sostenibilidad he comprendido que, si realmente queremos inspirar a las empresas y a más actores a interiorizar y trabajar este marco conceptual, es importante tener claridad de las expectativas que tienen los diferentes grupos de interés. Por este motivo, considero que la mejor manera de comunicar las iniciativas empresariales relacionadas con la sostenibilidad, es a través de una comunicación no tradicional e identificando el interés de los stakeholders de las organizaciones. Para ello, los periodistas y comunicadores son un eje fundamental en los diálogos que le permiten al consumidor tener información para tomar mejores decisiones basados en el concepto de la sostenibilidad.

Entendiendo lo anterior, desde CECODES, creamos la Red de Periodistas por el Desarrollo Sostenible en el año 2012, una Red que nació con el propósito de potencializar y fortalecer la comunicación de los temas de sostenibilidad por parte de los medios regionales, locales e internacionales, así como ser una fuente de conexión entre empresas y periodistas para dar a conocer las iniciativas que el sector empresarial aporta al desarrollo sostenible del planeta. Hemos generado un impacto en los comunicadores y periodistas a través de capacitaciones, talleres y cursos desde el concepto de transformación para aportar a un cambio sobre cómo comunicamos la sostenibilidad mientras que nos ayudan a dejar huella intelectual en la sociedad.

En CECODES, como centro de pensamiento, desarrollamos herramientas y documentos totalmente articulados al fortalecimiento del sector privado en los temas de sostenibilidad. Por esto necesitamos el apoyo de los comunicadores y periodistas, para que tengan eco en la sociedad y los diferentes actores puedan utilizar estas herramientas y documentos para fortalecer el actuar sostenible de las personas y comprendan cómo a través de acciones individuales pueden impactar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).