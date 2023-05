Blur: Hasta el fin

El sueño que parecía imposible por fin se cumple: Blur viene a Colombia. Fueron muchos años de esperarlo, y de perder las esperanzas. Las famosas bandas de Britpop no se han caracterizado por venir a estas tierras. Oasis, nunca vino mientras estuvieron juntos. Solo pudimos ver a Noel Gallagher como solista unos años después. De Pulp y Suede nunca tuvimos noticias. Eso cambia con la llegada de Blur en noviembre. Las dos veces que vino Gorillaz, el súper exitoso proyecto de Damon Albarn, me preguntaba si algún día se cumpliría el sueño de ver su proyecto original. No parecía muy posible porque la banda estaba fuera de circulación desde 2015, pero justo cuando anunciaron su regreso con un concierto en Wembley, la ilusión volvió. Y finalmente va suceder.

La importancia de Blur en la escena músical de lo últimos treinta años es mucha. Originarios de Londres, arrancaron con un sonido más cercano al Shoegaze, y al de los grupos de Manchester de principios de los noventa (sonido conocido como Madchester) en su primer álbum Leisure de 1991. Pero fue realmente en su tercer álbum Parklife de 1994 en donde afianzaron un sonido que iba de la mano con toda una puesta en escena idiosincrática, que resaltaba los valores del británico promedio. Cantando con mucho acento, slang y referencias que solo un británico podía entender. No pasó mucho tiempo antes de que se bautizara a ese género como Britpop. Una respuesta al grunge norteamericano, fuerte y pesimista, que por esos años entraba en decadencia.

El Britpop fue la banda sonora de una época cultural de Inglaterra conocida como Cool Britania, Años de orgullo británico, con Tony Blair como primer ministro dándole un aire fresco a la política y con bandas inglesas dominando el mercado mundial.

Sin embargo, a pesar de haber sido los principales gestores del Britpop, Blur encontraría en una banda de Manchester, que sacaría su primer álbum en aquel 94, a los que se coronarían como reyes del género y se volverían sus jurados enemigos. Oasis con su sonido Beatlesco y su actitud ruda, pronto se volverían la némesis de Blur, con las dos bandas mandándose mensajes agresivos por televisión, volviendo esa enemistad una de las más recordadas en la historia del rock.

Esa pelea tuvo su punto máximo en la famosa “Batalla del Britpop”, en donde las dos bandas sacarían el primer sencillo de su siguiente álbum (What´s The Story Morning Glory de Oasis y The Great Escape de Blur) el mismo día, generando una atracción morbosa en los medios y el público desde el momento que se supo la noticia. Blur ganó esa batalla ya que Country House le ganaría el número uno de las listas a Roll With It . Sin embargo, la guerra la terminaría ganando Oasis, ya que su disco fue mucho más exitoso con la crítica y en ventas. Ese golpe generó una reflexión en Blur que sintieron todo ese show como un momento de quiebre y decidieron reinventarse, alejándose totalmente del universo Britpop. Su siguiente álbum llamado simplemente Blur (1997), tendría un sonido mucho más Lo-Fi, y menos producido, con la breve pero enérgica Song 2 como bandera. El álbum fue un éxito y la evolución de la banda lejos del Britpop les aseguró que el público y la crítica se los tomara más en serio. Esa evolución continuó con 13 (1999), su siguiente álbum en donde experimentarían con sonidos electrónicos, y hasta con Soul y Gospel. Con ese álbum terminaron de consolidarse como leyendas.

Sin embargo, la banda por dentro tenía muchos quiebres. Especialmente entre Albarn y el guitarrista Graham Coxon. A tal punto que en el siguiente álbum de la banda Think Tank (2003), Coxon dejaría la banda recién empezaron a grabar. Para ese momento Gorillaz ya era un éxito mundial, y Albarn estaba mucho más enfocado en ese proyecto, por lo que parecía improbable que Blur volviera a unirse y sacar otro álbum. El milagro sucedió en 2015, con Coxon incluido. Fue un interesante trabajo llamado The Magic Whip, con gira incluida que los llevó a varios sitios de Europa y el mundo. Es el último álbum de la banda hasta la fecha, y lo último que supimos de ella… hasta este año.

Así que hay que prepararse para esta llegada triunfal de una banda legendaria, que ha dejado decenas de clásicos, todos con distintos estilos y que supieron pasar de ser parte de una moda, a un proyecto vanguardista y atrevido. Y contra todos los pronósticos, los veremos en Colombia. Como dice su canción To The End: “And it looks like we might have made it, yes, it looks like we’ve made it to the end…”

Aquí una lista de posibles canciones del concierto (aunque como no tocan desde el 2015, la lista puede variar)