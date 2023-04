El costo de la inacción va más allá de lo que creemos

Cuando enfrentamos crisis mundiales, como epidemias, guerras, estados de violencia prolongados, desastres naturales, entre otros, la unión de actores comienza a hacerse evidente; los llamados a trabajar conjuntamente por objetivos comunes y la necesidad de acciones rápidas y concretas se hacen cada vez más necesarios. Por esto, se crean organizaciones y/o grupos de empresas, individuos e instituciones que dan los primeros pasos para este trabajo mancomunado. La Organización de Naciones Unidas es un ejemplo de ello, fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los Derechos Humanos.

Este año el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible - CECODES cumple 30 años y como socio local del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), durante todos estos años hemos llamado la atención de un gran número de empresas en Colombia para que identifiquen la sostenibilidad como la única manera de hacer negocios. En estos últimos días me he imaginado cuál fue el contexto en el que Charles Bevan, entonces presidente de Pavco Wavin, tomó la iniciativa junto con el mandato de Stephan Schmidheiny creador del WBCSD, para fundar un capítulo en Colombia que trabajara por el desarrollo del país, en donde se propusieron desde el principio trabajar no solo con empresas, si no articular con el gobierno, ONGs, academia, inversionistas, la sociedad civil y muchos otros actores, con el objetivo de impulsar la voz empresarial de la sostenibilidad, un concepto que hace 30 años nadie lo veía clave para el sector privado. En 1993, en Colombia estábamos viviendo el Apagón que generó la crisis energética y cerrabamos una etapa de violencia que había dejado un dolor de patria en todos los sectores del país. No es casualidad que estos temas, que se comenzaron a desarrollar hace 30 años, sean los que hoy nos sigan llamando al debate en todos los sectores: la transición energética, la paz, la crisis climática, los desastres naturales y la desigualdad.

CECODES, en estos 30 años ha sido pionero en la sostenibilidad del país y ha ayudado a la creación de diferentes instituciones en pro del desarrollo sostenible de Colombia, con el objetivo de lograr los objetivos mundiales sin necesidad de esperar a las crisis. Por esto, en el marco de la celebración de los 30 años de la organización a la cual dirijo, quiero hacer un llamado para que no esperemos que ocurra una gran catástrofe para actuar, para unirnos alrededor de objetivos comunes. Como siempre lo resalto, ya sabemos cuáles son los retos a los que nos enfrentamos, ya conocemos la ruta que debemos seguir, es hora de preguntarnos cómo lo vamos a hacer y generar planes de trabajo desde nuestra casa, nuestra profesión, nuestros departamentos, empresas y regiones para dar los primeros pasos hacia una gestión de riesgos preventiva y no reactiva. El costo de la inacción hoy nos está pasando factura, necesitamos tomar las decisiones ahora y actuar con rapidez. Desde CECODES ponemos a disposición diferentes conceptos y herramientas como lo son los Negocios Inclusivos, el Desarrollo Territorial Inclusivo, nuestra experiencia con los indicadores en sostenibilidad, en economía circular, estrategias de acción climática y más. Herramientas de comunicación y transparencia como Cambiando el Rumbo, la Red de Periodistas por el Desarrollo Sostenible, SOSTENIBLEMENTE y más.

Adicionalmente, quiero celebrar y reconocer a las empresas que junto con Pavco Wavin, se propusieron, sin necesidad de una gran crisis, trabajar por el desarrollo sostenible del país. A Asocolflores, Smurfit Kappa, Organización Corona, Holcim Colombia, Grupo Argos, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Grupo Bolívar, Imocom y Alpina un agradecimiento especial por tomar la iniciativa.